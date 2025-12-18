Gabriel Lerner, CEO de ISEG Perú, explicó que el uso de unidades robotizadas para vigilancia comenzó a gestarse desde hace varios años. En concreto, la compañía —que provee servicios de seguridad a diversas industrias— venía evaluando la implementación de “soluciones híbridas de seguridad”, en las que la vigilancia no dependa solo del personal, sino también de tecnología especializada.

El ejecutivo indicó que, aunque durante mucho tiempo la robótica parecía propia de la ciencia ficción, hoy el panorama es distinto. “La tecnología no estaba tan avanzada como lo está ahora”, comentó al recordar que, en las ferias internacionales a las que asisten de manera permanente, buscaban confirmar si la robótica aplicada a seguridad había dado un salto significativo. Fue hace un par de años cuando se encontró con una empresa de Singapur que produce dos modelos orientados al ámbito de la seguridad, lo que llevó a ISEG a profundizar en costos y en la posibilidad de traerlos al Perú.

Tras ese acercamiento inicial, en 2024 arribó el primer robot para labores de vigilancia y, hacia el cierre de 2025, están llegando dos más . El modelo de negocio implica que ISEG opera, administra, mantiene y programa estas unidades bajo un servicio mensual para los clientes. “Este esquema permite reducir gastos en personal de seguridad y acceder a prestaciones avanzadas que ofrecen estos tipos de unidades robotizadas”, expresó a Gestión.

La llegada de robots en centros comerciales

De manera puntual, Lerner afirmó que, dependiendo del modelo y sus especificaciones, traer cada unidad al país puede costar entre US$ 75,000 y US$ 100,000. Una de las principales características de estos robots es su capacidad de operar de forma autónoma: se les programan los circuitos que deben recorrer y los ejecutan sin intervención humana. Además, cuentan con analíticas integradas como reconocimiento facial, detección de puertas abiertas, identificación de objetos sospechosos y la posibilidad de incorporar funciones adicionales según lo requiera cada cliente.

Otro aspecto que las hace eficientes es que se mantienen activas de manera permanente. A ello se suma su sistema de carga por inducción: cuando necesitan energía, se dirigen automáticamente a su base y continúan detectando situaciones incluso mientras se recargan. De forma específica, adelantó que los dos nuevos robots vigilantes estarán arribando a Perú este mes.

El primer robot traído en 2024 ya opera en el Centro Comercial Plaza San Miguel, mientras que las dos unidades adicionales se instalarán en otros complejos comerciales. Específicamente, ambos equipos estarán destinados a Mall Plaza Comas y Mall Plaza Bellavista, todos ubicados en Lima. Añadió que existe la posibilidad de trasladar uno de estos robots a Mall Plaza Trujillo, aunque la decisión aún no está definida.

El objetivo de ISEG, añadió, es que en el corto plazo los robots puedan cumplir también labores de anfitrionaje : “Puedan indicarle al cliente dónde está una tienda o dónde está información, y no solo hacer labores de seguridad”, precisó. Puntualmente, indicó que estas funciones estarán listas en los próximos tres a seis meses.

Para ello, explicó que ISEG trabaja junto a la marca fabricante y con su propio equipo técnico, dedicado de forma permanente a buscar nuevas soluciones tecnológicas que puedan aplicarse a esta herramienta. “Con estas innovaciones al menos reemplazamos cerca de 12 agentes, lo que implica un ahorro para el cliente”, acotó.

Lo que viene en 2026

Lerner señaló que la proyección de la empresa es colocar unos cinco robots al año, lo que representa una inversión anual cercana a los US$ 500,000 para ISEG . No obstante, aseguró que la compañía mantiene una convicción clara, pues apuntan a que “la seguridad como nosotros la queremos dar es híbrida”.

Recordó que ISEG cuenta con más de 12,000 colaboradores en cuatro países, pero el objetivo es profesionalizar cada vez más el servicio incorporando tecnología —ya sea de software, hardware o soluciones integradas— que permita ser más eficientes y brindar un mejor servicio al cliente.

Si bien en tiendas minoristas aún no existe un retorno de inversión que justifique su uso, en centros logísticos, otros malls e incluso en clínicas en México y en Chile —donde también evalúan opciones—, la acogida ha sido favorable. Según comentó, cuando la empresa inició la importación de estas unidades el costo parecía prohibitivo, pero la recepción de los clientes ha demostrado lo contrario, especialmente por la capacidad del robot para generar reportes y analíticas en tiempo real.

Las alertas no se entregan en informes mensuales, sino al instante: si detecta una puerta abierta fuera del horario permitido, fuma en zonas restringidas o identifica a una persona no autorizada mediante reconocimiento facial, la unidad se detiene, verifica la situación y envía una alerta inmediata al centro de control, donde se monitorea su posición y lo que está registrando.

En el caso específico del Perú, Lerner proyectó que entre cinco y seis robots podrían colocarse el próximo año. Además de centros comerciales, el interés se extiende a centros logísticos y clínicas grandes . También adelantó que están explorando soluciones para áreas geográficas amplias —como minas o fundos agrícolas— mediante un nuevo modelo con capacidad 4x4 que puede desplazarse por terrenos sin asfalto.

Respecto al impacto en el personal humano, afirmó que existe una reducción por servicio, pero no a nivel de planilla total, dado que la empresa continúa creciendo. La incorporación de robótica y analíticas permite ofrecer una “seguridad híbrida”, donde se combinan tecnologías como cámaras inteligentes, video analítica y robots autónomos. El personal es capacitado para operar estos sistemas, lo que les permite mejorar su perfil y acceder a mejores oportunidades. “Lo que hacemos con la tecnología es tecnificar a las personas”, señaló, al destacar que ello les permite tener empleos mejor remunerados y alineados con las tendencias globales.

Añadió que los clientes buscan soluciones más automatizadas y menos propensas a errores, en un contexto donde los costos laborales aumentan. Por ello, la empresa procura ofrecer herramientas que permitan una seguridad más eficiente. En esa línea, un cliente puede ahorrar entre 10% y 15% de su factura mensual, dependiendo de cuántos agentes se reemplazan, dado que un robot puede sustituir hasta tres guardias .