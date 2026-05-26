Las agroexportaciones fue uno de los temas abordados durante el primer debate con vista a la segunda vuelta. (Foto: Andina)
Las agroexportaciones fue uno de los temas abordados durante el primer debate con vista a la segunda vuelta. (Foto: Andina)
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

El gasto tributario del sector agropecuario en el Perú, donde se enmarcan las exoneraciones y otros beneficios tributarios, ascendió a los S/ 6,700 millones al cierre del 2025, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Pero, su impacto sobre el desarrollo del país es diverso: si bien en algunos casos no se justifica, en otros se evidencia su componente dinamizador.

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