Un caso a destacar son las agroexportaciones, uno de los temas abordados, precisamente, durante el reciente debate presidencial de equipos técnicos entre Fuerza Popular (FP) y Juntos por el Perú (JP).

Desde JP, su vocero técnico Pedro Francke, y también exministro de Economía y Finanzas durante el Gobierno de Pedro Castillo, planteó su severo rechazo a las exoneraciones tributarias en el sector de las agroexportaciones. Dicho sentido lo replicaron otros voceros de su partido político.

El sector de las agroexportaciones es uno de los que más ha crecido en los últimos años. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) reportó que, en 2025, se registró un récord de ventas de US$ 15,013 millones, significando un crecimiento interanual de más de 17%.

En tanto, a marzo último, los empleos formales vinculados a las agroexportaciones superaron los 892,670 . Esto está compuesto de los sectores: agroindustria, agricultura, pesca y acuicultura, según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX). Todo este bolsón empresarial estaría en riesgo.

¿Qué dicen los planes de gobierno?

Precisamente, en su plan de gobierno presentando ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Juntos por el Perú, que candidatea a Roberto Sánchez , cita entre sus propuestas “eliminar o reformar el 100% de exoneraciones tributarias regresivas”. En varias partes se menciona al beneficio que reciben las agroexportaciones.

El documento que presentaron también entra en contradicciones porque, en un primer momento de análisis del sector agrícola, Juntos por el Perú destaca la política agraria en favor de la agricultura de exportación.

“Para favorecer la agricultura de exportación se han implementado una serie de políticas y programas los cuales han servido como instrumentos articulados para el boom agroexportador de los últimos años. Las más importantes se señalan a continuación: (…) ‘Beneficios tributarios a la agroexportación’”, se cita como uno de los seis factores que fomentan este rubro.

Este diario también revisó el plan de gobierno de Fuerza Popular, que candidatea a Keiko Fujimori, pero no se identificaron menciones alrededor de las exoneraciones tributarias al sector de la agroexportaciones.

En el ámbito tributario, plantean una “exoneración del Impuesto a la Renta (IR) por tres años a los jóvenes emprendedores inscritos en el RUC, ya sea como negocio unipersonal o sociedad entre jóvenes, para estimular la creación de micro y pequeñas empresas lideradas por jóvenes”.

Impacto directo en el empleo formal creado

Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), indicó que el sector agrario requiere de un componente dinamizador porque todos los países, incluso los desarrollados, aplican condiciones favorables para potenciarse. No hacerlo significaría perder competitividad.

Amaro resaltó que con el fuerte crecimiento que ha tenido este rubro el país no solo aumentó su recaudación tributaria, sino que atrajo mayor inversión privada y genero miles de empleos formales, destacando los creados en zonas rurales .

“Veamos el caso de Ica, que es una de las regiones con menos pobreza. Ahí nació la agroexportación”, indicó. “Afectar las condiciones del sector [eliminar exoneraciones] significará que se pierdan los empleos más difíciles de crear, en el ámbito rural”, agregó.

Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, coincidió en que la discusión no debe centrarse en una tasa tributaria diferenciada, sino en los efectos múltiples que permiten mantener al Perú competitivo en el mercado mundial.

Resaltó que sobre esta base es que se generan los empleos formales, incluso, en rubros donde históricamente la pobreza y la vulnerabilidad es elevada.

“El sector agrícola es uno de los que mayor tasa de informalidad tiene”, comentó. “El riesgo de medir al sector solo desde el ángulo tributario y no desde la competitividad generará que, cuando se pierdan estos beneficios, no solo se afectarán las utilidades empresariales, sino los empleos en las regiones”, complementó.

Alfredo Thorne, exministro de Economía y Finanzas, también indicó que si se eliminan las exoneraciones indudablemente se afectará la capacidad de emplear del sector.

Sin embargo, señaló que, en general, debe revisarse la política tributaria del país, de modo que el efecto de generar trabajos alcance a otras industrias.

“Debe hacerse un ordenamiento de la política tributaria. Tenemos muchos regímenes, con tasas impositivas muy diferentes. Tal vez debemos tener una tasa máxima más baja, pero homogénea. Está bien que se generen empleos en la agroindustria, pero ¿solo nos queremos quedar allí?”, anotó.

Thorne cuestionó, por ejemplo, que dentro del escenario de las exoneraciones tributarias estén alcanzadas universidades, bancos, entre otros.