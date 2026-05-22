Segunda vuelta se disputará entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Foto: Cesar Bueno @photo.gec
Segunda vuelta se disputará entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Foto: Cesar Bueno @photo.gec
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Redacción Gestión
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El domingo 7 de junio se realizará la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026, la cual protagonizarán Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Katiuska Valencia, vocera de ONPE, indicó a Canal N que se restringe la publicación del conteo de votos en tiempo real para mitigar interferencias y proteger la tranquilidad de los ciudadanos que realizan esta tarea.

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Este acuerdo se dio, las cuales facultaron a sus personeros a tomar fotos y grabar el proceso de escrutinio y contabilización de cédulas.

Personeros podrán grabar la fase de escrutinio de votos durante la segunda vuelta electoral. Foto: ONPE
Personeros podrán grabar la fase de escrutinio de votos durante la segunda vuelta electoral. Foto: ONPE

“Se acordó que no se hagan filmaciones en vivo porque podrían generar interrupciones al momento del trabajo de los miembros de mesa. Si un registro interrumpe la jornada electoral, los miembros de mesa pueden convocar a las fuerzas del orden público para contrarrestar esa acción”, explicó.

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Asimismo, desde la ONPE señalaron que han acondicionado a la hora de auditar votos en la segunda vuelta.

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