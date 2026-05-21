La recuperación de la confianza y una percepción menos riesgosa del crédito permitieron un progreso gradual en la calidad de cartera. FOTOS: JOEL ALONZO/GEC
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Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

Las entidades microfinancieras muestran cifras positivas, similares a las de la banca, en el arranque del año.

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