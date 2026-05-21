Así, 25 de 28 microfinancieras reportaron incrementos en sus ganancias netas en el primer trimestre. Las cajas municipales fueron las de mayor dinamismo, pues su utilidad neta creció 179.5% y extendieron la recuperación que exhiben desde el año pasado.

En contraste, las financieras tuvieron un avance más moderado, ya que su beneficio conjunto aumentó apenas 2.5% en el periodo analizado, a menor ritmo que en el 2025 (27.1%).

Si bien los ingresos financieros registran una recuperación moderada, la mejora de las utilidades del sector responde principalmente a una reducción en provisiones y gastos financieros, más que a un crecimiento de los préstamos, sostuvo Ronald Casana, representante del Colegio de Economistas de Lima.

Percepción

La recuperación de la confianza y una percepción menos riesgosa del crédito permitieron un progreso gradual en la calidad de cartera, lo que redujo la necesidad de las microfinancieras de realizar elevadas provisiones –para cubrir eventuales pérdidas por default de préstamos–, indicó a Gestión.

En tanto, las cajas rurales también exhiben recuperación en sus resultados financieros. Durante el primer trimestre, su utilidad neta creció 30.2%.

Las empresas de crédito, a su vez, tuvieron una de las mayores tasas de crecimiento en el periodo (96.6%).

Tasas

Otro hecho que favoreció los resultados del sector fue la reducción del costo de fondeo. Yang Chang, docente de la Universidad de Piura, refirió que la baja en las tasas de interés de los depósitos ayuda a reducir el costo base del financiamiento y aumenta la probabilidad de pago de los clientes.

Este escenario contribuye a reducir la necesidad de provisiones e impulsa los resultados de las entidades financieras, agregó.

Según Casana, ello generó un alivio importante en los gastos financieros y permitió a las microfinancieras mejorar su spread (margen de ganancias de intereses), lo que elevó las utilidades.

No obstante, el crecimiento de los créditos aún es moderado pues la recuperación económica también lo es, sostuvo.

Las entidades de microfinanzas han fortalecido sus evaluaciones crediticias, la gestión de riesgo y estrategias de cobranza, factores que contribuyeron a reducir la mora observada el año pasado, indicó.

“Aunque la morosidad todavía se mantiene en niveles relativamente altos, ya no muestra el deterioro acelerado de periodos anteriores y comienza a estabilizarse en promedio”, acotó.

Las cinco microfinancieras que más ganaron en el primer tramo del 2026 fueron Caja Huancayo, seguida de Caja Piura, Caja Cusco y Caja Arequipa, en las cuales manda la municipalidad de cada región; y cierra el top 5 financiera Efectiva, del Grupo Efe.

Riesgos

Sin embargo, las microfinancieras enfrentan riesgos que limitan una expansión más agresiva del crédito, especialmente por los crecientes casos de extorsión y delincuencia en algunos sectores económicos, advirtió Casana.

Actividades como transporte, comercio y pequeños negocios que manejan efectivo son evaluadas con mayor cautela por las entidades financieras, enfatizó. En muchos casos, se da prioridad a créditos con mayores garantías antes que a los sustentados solo en flujo de ingresos.

A ello se añade la incertidumbre política y electoral, que lleva a familias y empresas a postergar decisiones de inversión y consumo, acotó.

Según el economista, este escenario podría mantenerse hasta que exista mayor claridad sobre el rumbo económico del próximo gobierno y derivar en más cautela y ahorro.

A la par, el mercado registra movimientos entre empresas, algunas de las que buscan convertirse en bancos o cambiar de categoría dentro del sistema microfinanciero, precisó Yang Chang. Este proceso responde al aumento de la competencia y al interés de nuevos participantes por ingresar al mercado peruano, dijo.