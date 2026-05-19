¿Pagas horas extras sin biométrico o registro digital? El riesgo laboral que advierte SUNAFIL | (Foto: Pixabay)
¿Pagas horas extras sin biométrico o registro digital? El riesgo laboral que advierte SUNAFIL | (Foto: Pixabay)
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Gerardo Rosales Diaz
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En muchas empresas, especialmente en sectores operativos, aún es común manejar las horas extras mediante cuadernos, reportes internos, mensajes o controles informales. Pero, ¿hasta qué punto esos mecanismos realmente cumplen con las exigencias laborales?

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