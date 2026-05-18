El golpe a la clase media de Perú: las miles de personas que salieron desde 2019.
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Instituto Peruano de Economía (IPE)
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En las últimas décadas, el crecimiento económico peruano sostenido, impulsado principalmente por la inversión privada, fue clave para crear más empleo adecuado, ampliar la clase media y generar mayores recursos para proveer mejores servicios públicos. De cara al próximo Gobierno, los esfuerzos deben centrarse en preservar los pilares que sostuvieron estos avances y hacer eficiente al Estado para garantizar un cierre sostenido de las brechas.

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