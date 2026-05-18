Con las favorables perspectivas sobre precios de los metales, hoy se debería invertir mucho en nuevos proyectos en Perú, según Kallpa SAB. (Foto: Andina)
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Guillermo Westreicher Herrera
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La puesta en marcha de futuros proyectos empresariales se encuentra ineludiblemente atada al devenir político del país, ad portas de definirse, ¿qué pasa en el sector minero?

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