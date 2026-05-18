Ante la incertidumbre sobre el resultado final de los comicios, cuyo balotaje será el 7 de junio, los flujos de inversión internacionales entraron en pausa antes de dirigirse a un nuevo yacimiento en Perú.

“Hay un tema de expectativa. Definitivamente, los financiadores internacionales (fondos) y mercados, en general, lo que están haciendo es esperar un poco a ver la plataforma que va a ser elegida”, señaló Ricardo Carrión, socio y gerente de finanzas corporativas de Kallpa SAB.

En tal sentido, consideró que esa pausa se mantendrá hasta finalizar la segunda vuelta, salvo que las encuestas comiencen a desfavorecer marcadamente al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. Recientemente, el izquierdista ha ratificado propuestas reñidas con el modelo económico, como la nacionalización de recursos naturales estratégicos.

“Si gana una plataforma antimercado, lo que vamos a tener es un proceso mucho más lento, de mucho más análisis, para ver si es que hay decisión o no de invertir en el país; a diferencia de que si tenemos una plataforma abierta al mercado. (En este último caso) va a venir una avalancha de inversiones y de manera muy rápida”, manifestó el ejecutivo.

Lo anterior se sustenta en las expectativas respecto del cobre, cuya demanda se apoya en la transición energética global; y el oro, metal que suele ser demandado como refugio en contextos de riesgo geopolítico, dijo.

“Es natural que hoy tengamos, no diría un decrecimiento (de las inversiones), pero sí una pausa”, precisó en el marco del evento Mining Investments Summit 2026, organizado por El Dorado.

Si gana el postulante antimercado, procesos para decidir inversiones serán mucho más lentos, según Kallpa SAB. (Foto: Andina)

Costo de oportunidad

Para Carrión, con las favorables perspectivas sobre precios de los metales, hoy se debería invertir mucho en nuevos proyectos, aunque en el pipeline (cartera de proyectos) lo único a la vista, y con problemas, es Zafranal, y Tía María. Pero “no hay otro activo de relevancia”, afirmó.

“En lugar de crecer al 4% o 5%, estamos subsistiendo creciendo al 3%. Tener dos puntos más de crecimiento del PBI significaría cerrar la brecha social que existe en el país, generar más empleo y bajar la informalidad. El costo de oportunidad es ese”, añadió.

La pausa en las inversiones afecta a los sectores vinculados a la minería, como los proveedores de servicios para esa actividad, advirtió. Estas empresas también frenan sus propios planes de inversión, dijo.

Contexto global

El receso sucede en un contexto global más propicio que en otros años, en el que los capitales extranjeros muestran hoy interés en invertir en minería, incentivados por el ciclo de altos precios de los commodities.

José Montoya, vicepresidente senior para América Latina de Appian Capital Advisory, aseveró que existe apetito por parte de capitales extranjeros para invertir en minería en países emergentes, aunque ahora son “más selectivos”.

Por su parte, José Vizquerra, chief of strategy & growth de Minsur, enfatizó que en el Perú existen entre 30 y 40 proyectos mineros greenfield, es decir, donde no se ha realizado aún ninguna inversión. Por ello, reiteró la necesidad de agilizar permisos para ganar competitividad y atraer potenciales inversionistas.

“El problema no es la falta de dinero en términos de deuda, lo que falta es un proyecto”, expresó Jorge Yataco, managing director y head of investment banking & finance del BBVA.

Carrión refirió que desde el 2025 se observa un flujo “bastante relevante”, o un direccionamiento de inversiones de hedge fund (fondos de cobertura) y de private equity a activos mineros, luego de varios años en que la atención se centró más en otros sectores como el tecnológico.

José Vizquerra, de Minsur, y Jorge Yataco, de BBVA, participaron en evento organizado por El Dorado.

Empresas digieren alza de metales

La subida de los precios de los metales, que inició hace dos años, ha tenido un proceso de “digestión” dentro del ambiente minero, sostuvo Ricardo Carrión, de Kallpa SAB. Así, explicó que las compañías, primero, han intentado “limpiar” sus deudas, luego de 10 años de precios deprimidos. Posteriormente, han repartido dividendos a los accionistas.

Y ahora, según el analista, viene una tercera fase, pues las firmas “no pueden entregar eternamente” beneficios a los socios. En tal sentido, afirmó que con las ganancias acumuladas en el presente buscarán invertir en nuevos proyectos de exploración.

Es decir, no se espera que las mineras siempre den dividendos, como lo hicieron tras los ejercicios más recientes.