Conoce el impacto económico de Arequipa, y a nivel nacional, de la postergación del proyecto minero Zafranal. | Andina
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

El sector minero peruano sufrió, recientemente, un duro revés en su panorama estimado para este año. El proyecto Zafranal, ubicado en Arequipa, ya no iniciará su construcción en este 2026, como estaba programado.

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