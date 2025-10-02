El proyecto Zafranal se encuentra actualmente en fase de exploraciones y ya ha iniciado algunos trabajos tempranos. (Foto: GEC).
Con el objetivo de optimizar la infraestructura del proyecto de cobre Zafranal (Arequipa), el accionista mayoritario Teck Resources presentó esta semana el segundo Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) de dicho proyecto extractivo ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace). ¿Qué aspectos específicos contempla esta nueva propuesta?

