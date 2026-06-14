Marco Vinelli, jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular, se reifirió a la postura de Juntos por el Perú sobre un pedido de reconteo total de votos de la segunda vuelta presidencial que disputan Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

“El talante democrático se ve cuando uno respeta las normas electorales. Ningún partido puede venir a tratar de imponer que se haga alguna acción, sino que lo que hay que hacer en este momento es mantener la calma, la prudencia y dejar que los órganos electorales como la ONPE y el Jurado terminen de contabilizar los votos. Finalmente serán ellos los que digan quién resultó ganador en esta elección. El talante se muestra respetando las leyes, si ellos no lo hacen es un tema de ellos”, sostuvo en RPP.

En esa línea, hizo un llamado a la calma y a la prudencia mientras los organismos electorales, resuelven las actas observadas para proceder con la actualización del conteo de votos.

“Lo que estamos viviendo es una elección ajustada, se está revisando voto a voto, acta a acta, y le corresponde a la ONPE y al Jurado, las actas que faltan y se contabilicen. Por eso llamamos a la prudencia a la calma y a esperar los resultados”, añadió el jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular.

Se usaron canales que decía la norma

Al ser consultado sobre los pedidos de Fuerza Popular de presuntas irregularidades en la segunda vuelta del año 2021, donde Keiko Fujimori perdió contra Pedro Castillo, Vinelli sostuvo que estos pedidos siempre se dieron dentro de lo establecido.

“Siempre se fue por los canales que decía la norma. Se presentó los papeles, lo rechazaron, pero siempre fue ese el pedido. En ningún instante hicimos el pedido que está haciendo el señor Sánchez”, manifestó.

Por otro lado, al ser consultado sobre los recursos que ha presentado Fuerza Popular en la región de Puno, Marco Vinelli dijo que han sido siete -cinco actas y dos centros de votación-, añadiendo que respetarán lo que resuelva el JNE.

Explico que estos útimos recursos se den a que no los dejaron entrar a los centros de votación. “No tengo la cifra exacta de votos, pero nosotros vamos a respetar lo que diga el juez. Lo que diga el Jurado y ahí va a quedar”, indicó.

Jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular sostuvo que no hay diferencias entre el voto del ciudadano que vive en el Perú como con el del peruano residente en el exterior. | Foto: Andina

Los votos de peruanos en el exterior

En torno a los comentarios sobre la “validez” del voto del peruano en el extranjero, Marco Vinelli declaró que antes de un pronunciamiento es importante “contabilizar los votos de todos los peruanos” y que no hay diferencias entre el ciudadano que vive en el Perú como con el peruano residente en el exterior.

Por último, sostuvo que Fuerza Popular respetará lo que decida el sistema electoral sobre el ganador de la segunda vuelta presidencial, aun sea el caso que Keiko Fujimori no resulte ganadora.

“Si sale a favor de ellos (Roberto Sánchez y Juntos por el Perú) nosotros vamos a reconocer y decir que ellos son los ganadores y esperamos lo mismo de parte de Juntos del Perú si es que el jurado determina que nosotros fuimos los ganadores”, precisó.