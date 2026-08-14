El BBVA advierte sobre dos segmentos que quizás no se han anticipado tanto como otros a las altas temperaturas actuales y las fuertes precipitaciones previstas para los siguientes meses, que podrían dañar infraestructuras críticas.

“Creo que las pymes pueden tener una mayor afectación (por El Niño). Y el sector textil que no vio (ventas de las) prendas de invierno”, señaló Fernando Eguiluz, CEO de BBVA Perú, en el marco del Moody’s Inside Latam 2026.

El gerente precisó que las pymes podrían perjudicarse si la cadena productiva se interrumpe a consecuencia de El Niño, y enfatizó que las empresas textiles “claramente perdieron toda la toda temporada de venta (de ropa de invierno)”.

“La banca, en general, ha venido anticipándose a este fenómeno que claramente vamos a tener y con muchos planes para poder reactivar muy rápido el crédito que se va a necesitar”, añadió.

Además, afirmó que muchas empresas agrícolas y pesqueras, en particular, se han preparado para la perturbación climática, con “buen capital de trabajo” y seguros, por ejemplo.

Fernando Eguiluz, CEO de BBVA Perú. Foto: Joel Alonzo / El Comercio

Morosidad

El ejecutivo también se refirió a la morosidad, al mencionar que hace dos años y medio (con el estallido social contra el gobierno de Dina Boluarte, al que se agregó un periodo de recesión económica) se vivieron momentos “muy complicados”. Sin embargo, ahora los bancos cuentan con mejores modelos para evaluar a los clientes, más información y políticas de seguimiento más potentes, sostuvo.

“Sobre todo en el mundo retail (de personas) debes tener anticipación y controles”, afirmó.

Hizo alusión, asimismo, al efecto de los ocho retiros de fondos de las AFP sobre el sistema financiero, y aseguró que “han dado una liquidez importante al sistema financiero”, a tal punto que BBVA Perú ha postergado emisiones de papeles para fondearse.

“Teníamos pensado sacar un par de emisiones este año, por el crecimiento del crédito, y no lo vamos a necesitar. Y lo mismo está pasando en varias entidades (financieras)”, comentó.

“Hace algunos años hablábamos de la iliquidez que estábamos viviendo en el mercado, pero hoy tenemos una buena liquidez tanto en dólares como en soles, por la exportación de materias primas y la entrada de dólares que hemos visto. No sabemos si va a ser permanente, pero hoy estamos con muy buen crecimiento en los saldos de depósitos”, manifestó.

Créditos empresariales

Eguiluz explicó que la expectativa es que el crédito empresarial gane relevancia en el futuro por un aumento en la confianza de quienes lideran las compañías. “Tendrá que haber una reactivación fuerte en proyectos de infraestructura que se dañe (por El Niño), y el plan económico a los siguientes cinco años debe estar muy bien fortalecido por inversión, una inversión que no hemos visto en los últimos 10 años”, argumentó.

Otorgamiento del crédito se ha acelerado.

Tecnología

“Hoy en día, más o menos, las tres o cuatro consultas más importantes que recibimos en el banco, el 80%, ya te la soluciona una inteligencia (artificial)”, indicó Fernando Eguiluz, de BBVA Perú.