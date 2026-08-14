Herramientas. Bancos cuentan con mejores modelos para evaluar a clientes, sostuvo Eguiluz.
Herramientas. Bancos cuentan con mejores modelos para evaluar a clientes, sostuvo Eguiluz.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Algunos sectores específicos como el agro y la pesca son afectados por el Fenómeno de El Niño. Ello se puede constatar en los datos oficiales, pues la producción pesquera cayó casi 80% en mayo, según el INEI, pero, ¿qué acontece en otras actividades?

TE PUEDE INTERESAR

Gobierno apunta a contratos de créditos bancarios, ¿qué cambiaría para deudores?
Rentabilidad de cajas se duplica, ¿en cuál ahorra usted?
Antes de open banking: ¿cuál es la tarea pendiente de bancos en Perú?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.