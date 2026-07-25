El especialista indicó que varias organizaciones iniciaron proyectos de IA impulsadas por la necesidad de innovar.
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Zulema Ramirez Huancayo
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La implementación del open banking y, posteriormente, del open finance promete transformar la forma en que bancos, cajas, financieras y fintech comparten información para ofrecer productos más personalizados y mejorar la experiencia del cliente.

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