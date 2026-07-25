Sin embargo, antes de llegar a esa etapa, el sistema financiero aún tiene una tarea pendiente: el gobierno de datos, puntualizó Carlos Armas, Ceo COA Tecnología.

Muchas entidades han acelerado la incorporación de herramientas de inteligencia artificial y avanzan en proyectos relacionados con el intercambio de información, pero todavía enfrentan dificultades para gestionar sus datos de manera ordenada y consistente, señaló.

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Advirtió que la inteligencia artificial depende de la calidad de la información disponible, por lo que, si los datos están incompletos, duplicados o dispersos en distintos sistemas, los resultados también serán poco confiables.

En ese contexto, sostuvo que el principal desafío ya no es adquirir nuevas tecnologías, sino construir una adecuada gobernanza de datos. Esto implica definir quién es responsable de la información, asegurar su calidad, mantenerla actualizada y establecer reglas para su uso dentro de la organización, detalló.

“Solo así las entidades podrán aprovechar plenamente herramientas como la inteligencia artificial y prepararse para un entorno de open banking”, anotó.

El especialista indicó que varias organizaciones iniciaron proyectos de IA impulsadas por la necesidad de innovar, pero posteriormente descubrieron que debían invertir primero en ordenar su información.

Regulación

Añadió que este proceso también cobrará mayor relevancia desde el punto de vista regulatorio. A medida que aumente el uso de inteligencia artificial y del open finance, las entidades deberán demostrar que conocen el origen de los datos que utilizan, cómo son administrados y qué controles aplican para garantizar la calidad y confiabilidad de la información.

“Quienes logren resolver este desafío estarán en mejores condiciones para desarrollar nuevos servicios digitales, compartir información de manera segura y ofrecer productos financieros más personalizados cuando el open banking entre plenamente en funcionamiento”, expresó.