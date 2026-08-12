“La virtualidad es la excepción”: Diputados acuerdan sesiones presenciales del Pleno y Comisiones. Foto: Congreso
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Redacción Gestión
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Esta tarde, la acordó que las sesiones del Pleno y de las comisiones ordinarias se desarrollen de manera presencial, informó la vocera de la bancada de Renovación Popular, Roxana Rocha.

En declaraciones a Canal N, la diputada señaló que el acuerdo fue aprobado por unanimidad este martes 11 de agosto. Además, precisó que se contemplan algunas excepciones para los legisladores que no puedan asistir físicamente.

“La presencialidad es la regla, la virtualidad es la excepción. Son tres casos: cuando estás fuera de la ciudad por motivo de comisión de servicios internacionales o nacionales, descanso médico debidamente acreditado y casos de fuerza mayor o fortuito”, señaló Rocha.

La diputada explicó que, por ejemplo, un legislador que sufra un accidente podría participar de manera virtual y emitir su voto, siempre que la situación esté debidamente sustentada y acreditada.

“Ha pasado que en algún momento algún representante tenga un accidente y en ese momento quisiera votar y no ha podido, pero también tiene que ser debidamente sustentado y acreditado”, agregó.

Primera semana de representación

Por otro lado, Rocha informó que la Junta de Portavoces también acordó que la primera semana de representación del Congreso bicameral se desarrollará del 24 al 28 de agosto.

“A esa fecha ya debemos tener instaladas las comisiones”, afirmó la vocera.

“La virtualidad es la excepción”: Diputados acuerdan sesiones presenciales del Pleno y Comisiones. Foto: Congreso
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