Fundada en 2019, Modular Solutions acumula siete años en el mercado especializada en el diseño, fabricación e instalación de campamentos para zonas remotas, con soluciones que van desde módulos habitacionales hasta oficinas, comedores, áreas de recreación y postas médicas.

José Luis León Güemes, gerente general de la firma, explicó que la compañía trabaja bajo un esquema llave en mano, que abarca toda la línea desde la fabricación hasta la entrega final del proyecto.

“Desde nuestra fundación hasta la fecha hemos tenido año a año un crecimiento constante, que va desde el 15% al 40%. Durante el primer semestre logramos un crecimiento histórico en ventas, impulsado principalmente por la ejecución de proyectos para los sectores de minería, gas y petróleo. Este año esperamos cerrar por lo menos en un 15% por encima de las ventas respecto al 2025”, afirmó a Gestión.

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Minería, gas y petróleo: los tres sectores que mueven a Modular Solutions

El directivo precisó que la minería, el gas y el petróleo constituyen los pilares fundamentales de la facturación de la empresa, mientras que la agroindustria y el sector construcción aportan una demanda complementaria. “Estas industrias requieren infraestructura rápida, segura y adecuada para operar en zonas remotas, donde los tiempos de ejecución son críticos”, afirmó.

Según indicó, el desempeño de la compañía está estrechamente ligado al dinamismo de la economía peruana y a la ejecución de nuevos proyectos de inversión.

De hecho, los proyectos que atienden suelen ser de largo plazo, por lo que no se ven mayormente afectados por coyunturas puntuales como el ciclo electoral. “Los proyectos mineros y de gas y petróleo tienen horizontes de 15, 20 o 30 años”, detalló.

La empresa opera a nivel nacional desde su unidad de producción en Lima y, según su gerente general, ha atendido proyectos en prácticamente todos los departamentos del país. La mayoría de sus obras se ejecutan fuera de Lima, en provincias, donde se concentra la demanda minera y energética. “Nuestro objetivo es estar cerca de los grandes proyectos de minería, energía e infraestructura”, sostuvo.

Su centro de producción continúa en Lima; sin embargo, tiene alcance nacional. La compañía atiende proyectos en las principales regiones mineras del país y seguirá fortaleciendo su presencia donde exista demanda.

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Modular Solutions duplicará su capacidad de planta en Ventanilla

Actualmente, Modular Solutions cuenta con una planta de producción en Ventanilla con una capacidad aproximada de 2,500 metros cuadrados (m2) mensuales de sistemas modulares. La compañía evalúa una inversión para ampliar su capacidad a 5,000 m2.

“Tenemos la visión de hacer una inversión en una ampliación en esta planta modular. Estamos evaluando los montos, la envergadura y el diseño del proyecto”, afirmó León Güemes, quien estimó que la ejecución podría iniciar hacia finales del próximo año o inicios del 2028.

“Evaluamos incorporar nuevas líneas de productos orientadas a atender las necesidades cambiantes del mercado”, añadió.

El ejecutivo destacó que la empresa mantiene inversiones constantes en tecnología y que la innovación será uno de sus principales ejes de crecimiento hacia adelante. “Tenemos previsto continuar invirtiendo en automatización y mejoras en nuestros procesos productivos para incrementar la eficiencia y ofrecer soluciones cada vez más competitivas”, señaló.

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La construcción modular gana terreno, pero un obstáculo la frena

Consultado sobre el potencial de la construcción modular en el Perú, León Güemes sostuvo que este sistema ha ganado aceptación, aunque aún enfrenta una barrera importante: la normativa vigente está diseñada para la construcción tradicional. A su juicio, incorporar los parámetros de la construcción industrializada permitiría expandir su uso hacia sectores como vivienda, educación y salud.

El gerente general destacó que, en el caso de la salud, la construcción modular permitiría levantar infraestructura hospitalaria en menor tiempo, con costos más bajos y mayor estandarización frente a la construcción tradicional.

“Construir hospitales del tipo 1 al tipo 6 bajo un esquema modular permitiría avanzar mucho más rápido en cubrir las necesidades de infraestructura de salud, frente a la construcción tradicional, que puede tardar años en levantar una posta o un hospital”, puntualizó.

La compañía ofrece contenedores marítimos transformados —uno de sus productos iniciales—, sistemas modulares, construcción on site y carpas, bajo la modalidad llave en mano.

De cara al futuro, la compañía mantiene su foco en el mercado peruano —donde asegura haber atendido proyectos en la totalidad de los departamentos del país —; no obstante, no descarta atender proyectos en algún país vecino. “No hemos dado ese paso, pero en un mediano plazo podría ser una posibilidad”, afirmó.

Sus ejes de crecimiento, subrayó, seguirán siendo la innovación, la mejora de procesos internos y la incorporación de nuevos productos y metodologías, incluida la automatización.

“Para 2027 nuestro objetivo es continuar incrementando la facturación, ampliar el número de proyectos ejecutados y consolidar nuestra posición como una de las empresas referentes en soluciones modulares para los sectores minero, energético e industrial”, indicó.

Más datos sobre Modular Solutions.

Fundación. Modular Solutions fue fundada en 2019 y suma siete años en el mercado de la construcción modular e industrializada.

Modular Solutions fue fundada en 2019 y suma siete años en el mercado de la construcción modular e industrializada. Planta. Su unidad de producción está en Ventanilla, con capacidad de aproximadamente 2,250 m2 de módulos por mes.

Su unidad de producción está en Ventanilla, con capacidad de aproximadamente 2,250 m2 de módulos por mes. Líneas. Ofrece contenedores marítimos transformados —uno de sus productos iniciales—, sistemas modulares, construcción on site y carpas, bajo la modalidad llave en mano.

Ofrece contenedores marítimos transformados —uno de sus productos iniciales—, sistemas modulares, construcción y carpas, bajo la modalidad llave en mano. Sectores. Minería, gas y petróleo son sus pilares, seguidos por agroindustria y construcción.

Minería, gas y petróleo son sus pilares, seguidos por agroindustria y construcción. Construcción modular. Es un proceso en el cual un edificio es construido hasta un 95% en fábrica, previamente antes de su instalación en el terreno definitivo. Usa los mismos materiales que la construcción tradicional, pero en la mitad del tiempo y con costos menores.

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