Modular Solutions fue fundada en 2019 y suma siete años en el mercado de la construcción modular e industrializada. (Foto: Modular Solutions)
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Edgar Velito
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Modular Solutions, empresa peruana dedicada a la construcción modular e industrializada para zonas remotas, prevé cerrar 2026 con un crecimiento del 15% en ventas frente al 2025 y mantener ese ritmo el próximo año. Para acompañar la mayor demanda de sus principales clientes —minería, gas y petróleo—, la compañía evalúa una ampliación de su planta de Ventanilla ¿En qué sectores ve espacio para expandir su operación?

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