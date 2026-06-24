Javier Fernández, gerente general de Novopan Perú, asegura que el 2026 arrancó con paso firme tras un 2025 que califica de exitoso. “Este año la verdad que empezó espectacular”, señaló a Gestión. La compañía sostiene un crecimiento a doble dígito, con tasas cercanas al 20%, apalancado —dice— en la preferencia de arquitectos, diseñadores, constructoras y mueblistas por su marca insignia Pelikano, especializada en tableros de melamina.

El antecedente lo respalda: el año pasado la red de distribuidores premium Pelikano —a quienes la empresa llama internamente Novosocios— creció 21% en puntos de venta a nivel nacional, con un avance de volumen también de dos dígitos. “La fortaleza de nuestra marca, la preferencia por calidad, diseño e innovación, está haciendo que el crecimiento de este año sea muy bueno”, indicó el ejecutivo.

Dentro de su portafolio de tableros decorativos de madera, Novopan distingue una categoría que internamente llama “productos estratégicos”: piezas con un mayor diferencial que hoy crecen cerca de 30% frente al año anterior. Allí ubica su nueva colección 2026 —presente este año en Casacor y ya utilizada por estudios de arquitectura y diseño del país—, su línea Pelikano RH (resistente a la humedad) y los productos Sincro, de textura especial que combina acabado visual y táctil.

Para Fernández, el impulso responde a un consumidor más exigente. “El arquitecto, el diseñador y el usuario están buscando cosas más innovadoras, están muy abiertos a la innovación”, explicó. A ello suma el respaldo de calidad de la marca en decisiones de inversión como el mobiliario del hogar o el diseño de puntos de venta retail, donde el acabado incide directamente en el tráfico y la experiencia de compra.

Javier Fernández, gerente general de Novopan Perú

Novopan apunta a 100 tiendas Pelikano y acelera expansión en regiones

Tras cerrar el 2025 con un hito de 85 distribuidores premium, la red ya suma 88 tras tres aperturas en el primer semestre, ubicadas en Ica, Trujillo y Lima. “Ya tenemos tres terminados a la fecha y hay otros nueve en proceso que muy pronto se abrirán”, detalló el ejecutivo, quien anticipó nuevas incorporaciones en ciudades del norte y del sur, con mención especial a Cusco, “un mercado que está teniendo mucho dinamismo”.

La meta es clara. “Creo que vamos a superar un hito importante, que es tener los 100 puntos de venta de distribuidores premium Pelikano”, proyectó Fernández para este año.

Aunque Lima sigue concentrando la mayor parte de las ventas, las regiones se aceleran: crecen por encima de 20% anual, en línea con la estrategia de descentralización de la firma. “El mercado de Lima tiene un nivel de adopción de nuevas tendencias y de exigencia de calidad muy fuerte, y está reaccionando bastante bien”, agregó.

Esa exigencia de la plaza limeña es, justamente, la que la empresa busca capitalizar de puertas adentro. Hace tres meses reinaguró su centro de experiencia en San Isidro, con una inversión cercana a los US$ 100,000. Según el ejecutivo, el espacio apunta a reforzar el vínculo con arquitectos, diseñadores y estudiantes de instituciones educativas. La compañía adelantó que renovará también sus centros de Trujillo y Arequipa durante este año.

En el frente logístico, Novopan opera seis centrales de distribución en el país (dos en Lima, Arequipa, Trujillo, Piura y Tumbes), de las cuales dos fueron ampliadas el año pasado. “Creemos en una operación cerca del mercado, orientada al cliente, que nos da eficiencias y mejora la experiencia”, afirmó. La firma evalúa ampliar una central adicional en el corto plazo, en función del estudio de demanda por regiones.

La nueva colección Pelikano 2026 fue presentada este año en Casacor, en la cual destaca su línea Pelikano RH (resistente a la humedad) y los productos Sincro, de textura especial que combina acabado visual y táctil.

Novopan mira al Perú como sede productiva: “podría ser una muy buena alternativa”

Novopan Perú forma parte del grupo Novopan del Ecuador, que mantiene operaciones directas a través de subsidiarias en Ecuador, Perú, Colombia y México, y presencia en 15 países de la región. Desde su matriz, el grupo sostiene una estrategia de sostenibilidad soportada en más de 16,000 hectáreas de bosques en Ecuador e inversiones continuas de capex en planta, entre ellas un filtro instalado recientemente orientado a eficiencia energética.

El Perú, subrayó Fernández, es el mercado más importante para la compañía por tamaño de volumen y nivel de crecimiento. “Estamos hace casi 30 años de manera ininterrumpida en el país, y hay un compromiso por seguir desarrollando e invirtiendo”, dijo, tras recordar que la firma supera los 28 años de presencia local.

De cara al futuro, el ejecutivo no descarta una mayor apuesta productiva en el país. “Siendo un mercado tan importante, dada nuestra ubicación e incluso el contexto geopolítico de la región, considero que el Perú podría ser una muy buena alternativa hacia el futuro”, señaló, aunque precisó que se trata de una posibilidad en evaluación continua dentro del grupo.

Por ahora, las prioridades están en la cercanía con el mercado. “Seguimos enfocados en atender a nuestros clientes y consumidores, reforzar alianzas y co-construir con ellos; eso nos está funcionando muy bien, liderando las preferencias del mercado”, concluyó.

DATO CLAVE.

Mercado. Novopan mantiene una participación ligeramente superior al 40% del mercado de tableros aglomerados y melamina en Perú, un segmento que mueve US$ 100 millones anuales.