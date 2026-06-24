Novopan mantiene una participación ligeramente superior al 40% del mercado de tableros aglomerados y melamina en Perú, un segmento que mueve US$ 100 millones anuales. (Foto: Difusión)
Novopan mantiene una participación ligeramente superior al 40% del mercado de tableros aglomerados y melamina en Perú, un segmento que mueve US$ 100 millones anuales. (Foto: Difusión)
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Edgar Velito
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Novopan Perú, subsidiaria del grupo ecuatoriano especializado en tableros aglomerados y melamínicos, atraviesa un primer semestre de fuerte expansión: amplía su red de distribuidores premium Pelikano, reinaugura sus espacios de experiencia y mantiene en evaluación nuevas inversiones logísticas, en un mercado que mueve millones e impulsado por el dinamismo de la construcción, la remodelación de hogares y la innovación del retail.

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