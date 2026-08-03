Las AFP han tenido, por ejemplo, resultados muy buenos en el 2025 y en lo que va del año.

Pero hay otro producto del que le queremos hablar en este artículo y que de alguna manera es competidor para los fondos de pensiones (y otros), según afirmó a Gestión Alfredo Chan-Way, director comercial de Protecta Securities.

Alfredo Chan-Way, director comercial de Protecta Securities.

Las primas de la renta particular descollaron en el 2025, con un incremento del 60%. Sin embargo, el mercado se desaceleró en el primer semestre del presente año, cuando aumentaron 21%, según datos de la SBS, ¿a qué se debe?

La ralentización responde a varios motivos. Uno de estos es la competencia de otras opciones de inversión disponibles en el mercado y que destacan en rentabilidad, según Protecta Compañía de Seguros.

“El público siempre está revisando diferentes alternativas, incluso en fondos mutuos, y bonos locales e internacionales. Son clientes un poco más sofisticados que ya conocen el mundo de las inversiones y cuentan con información”, mencionó Chan-Way.

Crecimiento

“En la medida que el Perú vaya teniendo estabilidad económica y política, la renta particular debería ir creciendo año a año, no a los niveles del 2024, pero sí entre 10% y 15% es bastante razonable”, manifestó.

La renta particular funciona mediante un contrato por el que el cliente paga una suma inicial. A cambio, recibe un retorno periódico asegurado durante el plazo previamente pactado.

El ejecutivo explicó que en el 2016, cuando se habilitó el retiro del 95.5% del fondo de AFP al momento de la jubilación, las aseguradoras diseñaron un producto dirigido a ese público, que ofreciera un retorno periódico.

“Cuando nació el producto (renta particular), diría que el 80% o hasta el 90% de las inversiones de renta particular venían del sistema privado de pensiones (SPP) y del retiro del 95.5%. Eso ha ido cambiando un poco”, señaló.

Clientes

En tal sentido, refirió que en el 2025 solo el 42% de lo invertido en renta particular provino del SPP, y a junio último ese porcentaje disminuyó al 39%. El resto procede de venta de propiedades, herencias, utilidades, bonos, ingresos por remuneraciones, etc, precisó.

“(La renta particular) ya se ha masificado mucho más, se ha difundido mucho más. Antes, (las aseguradoras) solamente iban a visitar clientes que venían del SPP, que estaban retirando su dinero y les ofrecían ese producto. Sin embargo, ya ahora se visita todo tipo de cliente que tenga un patrimonio más o menos considerable y que sean personas de 50 años o más. Normalmente, ese es el perfil que busca rentabilidad, seguridad y principalmente preservación de su capital”, afirmó.

El grueso de los clientes de renta particular, el 50%, tiene entre 61 y 70 años, según Protecta. No obstante, el 10% tiene menos de 50 años.

En el 2025 solo el 42% de lo invertido en renta particular provino del SPP, y a junio último ese porcentaje disminuyó al 39%. Foto: iStock.

Plazos se acortaron este año

El 44% del mercado de renta particular, a junio último, correspondió a contratos de entre cuatro y seis años. Sin embargo, el grupo más relevante durante el 2025 fue el de plazos de entre siete y 10 años, según Protecta, que citó a Apeseg.

Alfredo Chan-Way, director comercial de la aseguradora, sostuvo que los plazos se acortaron debido a la incertidumbre electoral, por lo que anticipó que los inversionistas volverán a solicitar seguros a plazos más largos.