Producto se ha difundido más entre inversionistas, y antes se concentraba en solo un segmento. (Foto: Pixabay)
Producto se ha difundido más entre inversionistas, y antes se concentraba en solo un segmento. (Foto: Pixabay)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

En el mercado de las inversiones en el Perú, existen muchos productos que están saliendo, entre activos alternativos, y demás opciones con retornos variables o fijos, ¿qué nuevas dinámicas se observan?

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