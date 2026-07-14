Sura Investments compara los CDS a cinco años de los países de la región. (Foto: iStock)
Sura Investments compara los CDS a cinco años de los países de la región. (Foto: iStock)
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Guillermo Westreicher Herrera
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Pese a las debilidades de la economía local, como su baja competitividad y el inestable entorno de sucesivos cambios de gobierno en los últimos años, Perú no está del todo rezagado frente a sus pares de la región, por lo menos, como plaza para las inversiones foráneas, ¿en qué posición nos encontramos?

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