Sura Investments analiza la prima de riesgo que exigen los agentes económicos por invertir en la deuda de cada país.

La firma financiera compara específicamente los CDS (Credit Default Swaps) a cinco años, que es un seguro contra el impago de un bono soberano. Si se prevé que un país caiga en default, se puede adquirir dicho instrumento. Cuanto mayor sea el riesgo, más alto será su valor.

El CDS de Perú es de 64 y en Chile, 43; mientras que para México, Brasil y Colombia es de 85, 125 y 162, respectivamente.

“Perú es el segundo país que a ojos de los inversionistas internacionales es el más seguro de América Latina (para invertir), más que Colombia y México. Solo está por debajo de Chile”, sostuvo Joaquín Barrera, director de renta fija e inversiones de Sura Investments.

Sura Investments analiza la prima de riesgo que exigen los agentes económicos por invertir en la deuda de cada país. (Foto: Shutterstock )

Prima

“Esa prima es un sinónimo del riesgo percibido hacia el país en cuestión. En este caso, Perú luce con una prima (relativamente) baja”, indicó el ejecutivo.

El atractivo del país no responde a una razón de corto plazo o coyuntural, sino a las expectativas del crecimiento del país (3.4% este año y 3.2% en el 2027, según el BCR), mayores que de Brasil y México, y, sobre todo, a la baja inflación en comparación con los otros países de América Latina, enfatizó.

Tasa real

Otra variable a considerar es la tasa real ajustada por riesgo, que se calcula en función al retorno de los bonos soberanos a 10 años, al que se descuentan dos variables: la inflación y un componente del riesgo país.

De ese modo, la referida tasa del Perú es de 1.77%, siendo menor a la de Brasil (7.67%), Colombia (3.5%) y México (3.35%); pero mayor a la de Uruguay (1.52%) y Chile (1.24%).

Hace un año, esa tasa ajustada para nuestro país era de 3.25%, pero disminuyó por dos factores: el incremento de la inflación (que repuntó en los últimos meses a raíz de la guerra en Irán) y la reducción de la tasa de interés de referencia del BCR (desde enero del 2025 se dieron tres recortes de 25 puntos básicos cada uno).

La tasa real ajustada por riesgo de Perú es de 1.77%, según Sura Investments. (Foto: Andina)

Principal riesgo

En el contexto actual, por las presiones inflacionarias, se espera que la Fed eleve su tasa de interés de referencia en 30 puntos básicos hacia fin de año (lo opuesto a lo que se preveía antes del estallido de la guerra en Irán, cuando la expectativa era de recortes). Es uno de los principales riesgos a monitorear por parte de los inversionistas, advirtió Sura Investments.

“Todavía tenemos me parece seis meses, hasta diciembre, una estabilidad de la política monetaria. Entonces, instrumentos (bonos) de cero a tres años son muy factibles, aún dan buena oportunidad, dan buen beneficio a los portafolios”, argumentó.

Según Barrera, los bonos a mediano plazo son hoy los más atractivos por un efecto doble: si suben las tasas de interés, se reflejará principalmente en los títulos de más corto plazo, pero también mermará el rendimiento de los de mayor plazo.

Sobrepondera petróleo, gas, banca y consumo

Los sectores más atractivos para invertir en Perú son minería e infraestructura, este último, por la brecha por cubrir en el país y en otros de la región, según Joaquín Barrera, de Sura Investments.

La compañía sobrepondera hoy, dentro de América Latina, sobre todo México, Colombia y Perú.

Y, en cuanto a sectores, destaca, petróleo y gas, banca y consumo. Por el contrario, subpondera telecomunicaciones por la alta inversión en capex (recursos para adquirir o mantener activos físicos a largo plazo) que requiere.