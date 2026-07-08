Los bonos sostenibles son instrumentos de deuda mediante los que el Estado obtiene recursos de inversionistas. Imagen: Gemini, Diario Gestión
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Zulema Ramirez Huancayo
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El Gobierno amplió las alternativas para financiar proyectos de desarrollo con la aprobación del nuevo marco de bonos sostenibles del Perú 2026.

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