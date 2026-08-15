El billete verde llegó en lo que va del 2026 a un máximo de S/. 3.524 en plena incertidumbre electoral, precisamente, el 29 de abril. Si comparamos ese nivel con el cierre del 2025, representó una subida de 4.8%.

Sin embargo, luego de ese pico, el tipo de cambio inició una tendencia bajista, acentuada por los resultados de los comicios que atenuaron el riesgo político.

Las presiones bajistas sobre el dólar han sido alimentadas, sobre todo, por los altos precios de los metales, que generan una gran entrada de divisas al país por las exportaciones; y, últimamente, una menor expectativa de que la Fed suba pronto su tasa de referencia, señalan los analistas.

Un resultado del mercado laboral en EE.UU. menor al esperado reduce la posibilidad de que la autoridad monetaria de ese país eleve su tasa clave para controlar la inflación.

En ese contexto, el dólar ha continuado a la baja. Yang Chang, docente de la Universidad de Piura, aconseja a los ahorristas no aumentar sus depósitos en moneda extranjera, pues prevé que lo más probable es que el sol siga apreciándose frente a la divisa.

El dólar alcanzó un máximo a finales de abril.

Si antes una persona con depósitos en dólares venía recibiendo un rendimiento nominal, más una ganancia por el alza del tipo de cambio, ahora solo le queda la rentabilidad nominal, explicó.

Para verlo de otro modo, si un individuo contrata hoy, por ejemplo, un depósito a plazo en dólares a seis meses que paga 4%, al finalizar ese periodo, ganará (en términos solarizados) esa tasa de interés, más lo que pueda subir el dólar en ese mismo lapso, por ejemplo, 0.1% (lo que daría un total de 4.1% de rentabilidad en soles en ese escenario).

Sin embargo, si no existe ganancia cambiaria, como ha sucedido entre el 1 de enero y la quincena de agosto del 2026, el único rendimiento será la tasa nominal.

Chang prevé que a diciembre del 2026 el dólar seguirá cayendo, pues se mantendrá la demanda por materiales como el cobre que exporta Perú y, por lo tanto, habrá una “afluencia” de moneda estadounidense a nivel doméstico, por lo menos, en el corto plazo. Además, como ya mencionamos, no se anticipa que la Fed suba muy pronto su tasa clave.

En tal sentido, es importante recordar que las tasas nominales en dólares que ofrecen las entidades del sistema financiero son normalmente menores a aquellas equivalentes en moneda nacional.

Dólar viene a la baja, y está a un nivel similar al de finales del 2025. (Foto: Andina)

“Si la persona tiene hoy una posición en dólares, si ya el ahorrista los tiene, le queda liquidarlos (venderlos) o neutralizarlos tomando posiciones en soles equivalentes”, resumió Chang como recomendación para las personas que, sin ganar en dólares, tiene una parte de sus ahorros en esa moneda.