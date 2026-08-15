El dólar finalizó el viernes en S/ 3.367. (Foto: Leandro Britto / GEC)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

El dólar finalizó el viernes en S/ 3.367, borrando las ganancias acumuladas del año, ¿qué ocurrió con el precio de la divisa y cómo afecta a los ahorristas?

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