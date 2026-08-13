En su paso por Lima, invitado por CFA Society Perú, brindó una entrevista a Gestión en la que explicó por qué su portafolio incluye cinco de las Siete Magníficas, pese a la incertidumbre que ocasionan las grandes inversiones de las empresas lideres en inteligencia artificial (IA).

Damodaran brindó una charla magistral sobre valorización de empresas en Pacífico Business School, la escuela de negocios de la Universidad del Pacífico.

Tras las elecciones presidenciales, se redujo la percepción de riesgo de Perú para los inversionistas internacionales. ¿Cómo puede eso influir en el valor de las empresas locales?

(En un proceso electoral) nunca sabes quién va a ganar. Por eso, después de cada elección suele haber siempre un ajuste. Pero nada es lineal en este proceso.

El riesgo (país) seguirá disminuyendo si el gobierno lo hace bien. Ahora, nunca he visto que el mercado siga asombrado por lo que hace un gobierno electo a largo plazo. Así que estoy tratando de rebajar las expectativas, pero es una buena noticia que, al menos por ahora, el mercado sea optimista.

Otro factor es el precio del cobre (en US$ 6.61 la libra), que se encuentra en niveles altos, y se espera que su demanda se sostenga, por lo menos en el mediano plazo. ¿Cómo podría aprovechar el Perú esa coyuntura?

Los precios del cobre son altos hoy, pero dentro de un año podrían ser la mitad. Así que disfruten de los buenos tiempos pero prepárense para los malos. La analogía que podría dar, que no es fácil de replicar, es lo que hizo Noruega con la producción de petróleo.

Noruega creó un fondo de commodities hace más de 30 años. ¿Plantea que se implemente en Perú?

El ejemplo de Noruega es interesante, pero creo que hay que tener en cuenta que en Perú pueden surgir necesidades inmediatas que requieran ese dinero. Sin embargo, siempre es bueno planificar, empezar con un capital inicial, y poco a poco ir haciéndolo crecer.

¿Cómo se constituiría ese capital inicial?

Creo que el gobierno debería empezar con los impuestos recaudados en los años de bonanza. Y si se hace así, hay que asegurarse de que el fondo se gestione sin interferencias. Ese es parte del problema en Latinoamérica, se puede convertir en un fondo discrecional para los gobiernos.

El precio del cobre se situó al cierre de ayer en US$ 6.61 la libra. (Foto: Reuters)

Siete Magníficas

Sobre el mercado bursátil estadounidense, ¿cuál es hoy su posición respecto de las Siete Magníficas (Apple, Microsoft, Amazon, Google, Meta, Nvidia y Tesla)?

Bueno, yo invierto en cinco de ellas, por lo que mi respuesta es sesgada. Compré acciones de Apple en el 2017 y de Microsoft en el 2014. Si tienes una cartera sin esas siete empresas, estás asumiendo un riesgo enorme como inversionista, porque has optado por no estar expuesto al 35% del mercado estadounidense. Así que creo que, si quieres invertir en acciones de EE.UU., debes incluir esas siete compañías, o al menos algunas de ellas, en la cartera.

¿Cree que se justifica el temor por las enormes inversiones que están desplegando las grandes tecnológicas en IA y que podrían no dar los resultados esperados?

Eso está en el aire. La pregunta es si estas corporaciones, aunque no incluiría a Apple, están viendo algo que nosotros no, o si están invirtiendo en IA porque todos los demás lo hacen. Me preocupa que cada vez más muchas de ellas lo hagan por miedo a quedarse atrás.

Al final, no creo que las compañías sepan mucho más que el resto de nosotros sobre cómo evolucionará este negocio de la IA. Así que es muy posible que dentro de cinco años miren atrás y digan: fue un error. No debí haber invertido tanto. Pero, ¿sabes qué? Tú quieres que las empresas hagan eso, que tomen riesgos.

Dijo que invierte en cinco de las Siete Magníficas. ¿Cuáles no ha incluido en su portafolio?

Nvidia y Tesla. Vendí Nvidia el año pasado y Tesla después de las elecciones presidenciales en EE. UU.

¿Por qué vendió Tesla?

Simplemente, no me gusta tener acciones de empresas en las que tengo que adivinar la política antes de invertir. En el caso de compañías con tintes políticos, el trabajo consiste en decidir quién ganará las próximas elecciones, no cómo evolucionará el negocio.

Aswath Damodaran es docente de finanzas en la New York University (NYU).

Firmas pueden bajar riesgo ante El Niño en curso

El fenómeno de El Niño ya afecta la producción agrícola y pesquera del país, y analistas anticipan que otras empresas, por ejemplo, de consumo masivo, podrían perjudicarse cuando comience el periodo de lluvias y se dañen las infraestructuras de transporte. En ese contexto, se inquirió al entrevistado sobre las medidas de prevención que podrían tomar los negocios.

“Si su empresa ha contraído muchos préstamos, corre mayor riesgo que una firma sin deudas. Por lo tanto, lo que puede hacer ahora mismo es prepararse para una mayor volatilidad en sus operaciones y evitar cualquier acción que empeore la situación. No se embarque en proyectos a largo plazo, evite grandes costos fijos y no solicite préstamos”, sugirió el reconocido académico Aswath Damodaran.