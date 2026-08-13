Siete Magníficas. Damodaran no invierte en dos de estas. Expone sus argumentos sobre las grandes tecnológicas.
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Aswath Damodaran es un renombrado académico de origen indio considerado como referente mundial en la valorización de empresas y docente de finanzas en la New York University (NYU) Stern School of Business. Además, es conocido por compartir sus conocimientos de forma constante desde sus redes sociales y de forma gratuita.

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