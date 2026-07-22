La estrategia exige que el inversionista comprenda sus restricciones de liquidez.
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Zulema Ramirez Huancayo
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La deuda privada continúa consolidándose como una de las alternativas de inversión con mayor crecimiento entre los clientes de alto patrimonio en Perú.

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