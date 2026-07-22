Credicorp Capital Wealth Management señaló que el interés por esta clase de activo ha aumentado de forma sostenida en los últimos años, impulsado por sus retornos consistentes, una mejor comprensión de su funcionamiento y el papel que desempeña como herramienta de diversificación en los portafolios.

Joana Castro, Executive Director de Asesoría de Inversiones de Credicorp Capital Wealth Management, explicó que la firma comenzó a incorporar mercados privados en las estrategias de sus clientes en 2021, mediante vehículos semilíquidos o evergreen, que invierten en deuda privada, capital privado e infraestructura.

“Hemos visto mucho interés por mercados privados en los clientes de alto patrimonio. Es un interés que sigue subiendo. Cada vez hay más preguntas y también hay mucho más conocimiento de cómo funciona esta clase de activo”, afirmó.

Según la ejecutiva, la deuda privada ofrece retornos anualizados de entre 8% y 10% en promedio, de acuerdo con datos históricos de los últimos 20 años. A ello se suma una menor percepción de volatilidad, debido a que estos activos se valorizan de forma mensual y no diariamente como ocurre con los instrumentos listados en bolsa.

“Son retornos muy similares a los que ves en el mercado público, pero con una menor sensación de volatilidad”, explicó. Sin embargo, precisó que esta estrategia exige que el inversionista comprenda sus restricciones de liquidez, ya que normalmente requiere mantener la inversión por al menos uno o dos años y los rescates suelen realizarse de manera trimestral.

Por ello, la asignación depende de las necesidades de cada cliente. Credicorp Capital recomienda que los activos alternativos representen entre 15% y 30% del portafolio, porcentaje que incluye deuda privada, capital privado e infraestructura.

Castro destacó que el creciente interés también responde al desempeño obtenido. “El retorno promedio que hemos tenido en deuda privada desde 2022 ha sido superior al 10%”, indicó. Explicó que la estrategia comenzó en un contexto de tasas de interés elevadas, lo que permitió originar créditos con rendimientos más altos y cumplir con las expectativas planteadas a los clientes.

Ruido

Respecto al ruido generado por algunos fondos internacionales de deuda privada que enfrentaron dificultades recientemente, la especialista sostuvo que no tuvo impacto en las carteras administradas por la firma, debido a que esos vehículos no formaban parte de sus inversiones.

“Ninguna de las empresas con las que tenemos créditos dentro de los portafolios estuvo invertida ahí. Nosotros nos centramos en monitorear permanentemente la salud de los créditos, la diversificación sectorial, el nivel de apalancamiento y la calidad de los fondos que seleccionamos”, afirmó.

Asimismo, resaltó que la mayor parte del capital invertido en deuda privada proviene de inversionistas institucionales, lo que refleja la confianza que mantiene el mercado en esta clase de activo. “Alrededor del 90% del capital en deuda privada es institucional y los flujos han seguido siendo positivos. Eso también es un reflejo de la fortaleza de esta clase de activo”, señaló.

La ejecutiva agregó que el desarrollo de los mercados privados también permite acceder a empresas que permanecen más tiempo fuera de bolsa, especialmente en sectores vinculados con la innovación y la inteligencia artificial. “Muchos de los retornos más interesantes hoy se generan cuando las empresas todavía son privadas. Por eso creemos que los mercados privados cumplen un rol importante dentro de una estrategia de inversión diversificada de largo plazo”, concluyó.