¿Cuánto tiene el Perú para enfrentar un terremoto?. Foto: Gob
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

Un lamentable terremoto despertó la semana en Sudamérica: un movimiento de magnitud 7.4 en Chochó, uno de los 32 departamentos de Colombia y ubicado al oeste de Bogotá, ha causado la muerte de más de 130 personas, solo hasta el cierre de esta nota.

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