Microfinancieras. Cajas rurales y empresas de crédito también elevaron su rentabilidad. (Foto: Andina)
Microfinancieras. Cajas rurales y empresas de crédito también elevaron su rentabilidad. (Foto: Andina)
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Zulema Ramirez Huancayo
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Las cajas municipales, cajas rurales y las empresas de crédito cerraron un buen primer semestre, impulsadas por la recuperación de la actividad económica, una mejora en la calidad de la cartera de créditos y mayor dinamismo en el financiamiento.

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