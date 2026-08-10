Los resultados muestran un fortalecimiento de las entidades microfinancieras, especialmente de las cajas municipales, que casi duplicaron su rentabilidad patrimonial (ROE) a 23.2% a junio último, desde 12.9% en igual periodo del 2025, según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Arturo García, director del Colegio de Economistas de Lima, detalló que los ingresos financieros de las cajas municipales aumentaron 10% gracias al crecimiento de la actividad crediticia, favorecida por la expansión de la economía.

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Al mismo tiempo, los gastos financieros se mantuvieron relativamente estables y permitieron que el margen financiero bruto se incrementara por un mejor manejo de las tasas de los créditos y depósitos y un mayor diferencial entre ambas (spread).

Gastos

Otro factor determinante fue la mejora en la calidad de la cartera. García señaló que el mejor desempeño de la economía fortaleció la capacidad de pago de los clientes, lo que redujo en 29% los gastos de las cajas en provisiones por riesgo de incobrabilidad de créditos.

En consecuencia, el margen financiero neto aumentó, evidencia de una mayor eficiencia en la evaluación del riesgo crediticio y en la administración del negocio financiero, dijo.

Para Jorge Ojeda, docente de Finanzas de la UPC, el panorama fortalece un poco la confianza en la economía, por lo que genera un entorno más favorable para el crédito y evaluación del riesgo de los clientes de las microfinancieras, tras el impacto de la incertidumbre electoral en meses previos.

Las mayores utilidades registradas fortalecen el patrimonio de las entidades financieras y refuerzan su capacidad para afrontar eventuales episodios de volatilidad económica, añadió.

La utilidad neta de las cajas municipales se elevó en 138% a S/ 735.5 millones a junio, con lo que más que duplicó la cifra de igual lapso del 2025 (S/ 309 millones); mientras que la morosidad descendió de 6.1% a 5.1%. Además, ahora todas exhiben resultados positivos, a diferencia del primer semestre del año pasado.

Rentabilidad patrimonial (%) 2026 2025 Arequipa 20,5 13,6 Cusco 24,6 21,4 Del Santa 1,4 2,5 Huancayo 29,9 19,4 Ica 17,1 11,2 Maynas 9,2 -4,7 Paita 15,9 -3,7 Piura 29,1 4,0 Tacna 14,0 10,5 Trujillo 11,5 6,3 Lima 30,3 14,2 Total 23,2 12,9

Cajas rurales

En cuanto a las cajas rurales y empresas de crédito (antes edpymes), García indicó que atienden principalmente a micro y pequeñas empresas (mypes), por lo que también registran resultados positivos, aunque las cajas municipales muestran mejores indicadores debido a su mayor tamaño, experiencia y tecnología crediticia.

La rentabilidad patrimonial de las cajas rurales pasó de -1.7% a 3.6% en el periodo analizado, a la vez que las ganancias netas se incrementaron de S/ 4.4 millones a S/ 12 millones.

Líneas

En las empresas de crédito el beneficio neto conjunto subió de S/ 33.9 millones a S/ 59 millones, mientras que la rentabilidad patrimonial aumentó de 11.9% a 18%. García precisó que la variación en su rentabilidad suele ser menor, porque no captan depósitos del público y dependen de su patrimonio o de líneas de financiamiento para otorgar préstamos.

Si bien Ojeda reconoce que el crecimiento del crédito aún no alcanza niveles óptimos, considera que la recuperación será más evidente en este segundo semestre y, por ende, favorecería los resultados de las microfinancieras.

El Enfen pronostica un intenso El Niño Costero hasta abril del 2027. (Foto: Andina)

Riesgo en segunda parte del año

En el segundo semestre las perspectivas continúan positivas por el crecimiento económico y el impulso esperado en la inversión privada.

No obstante, Arturo García advirtió que el principal riesgo proviene del fenómeno de El Niño, que podría afectar la ganadería y la infraestructura, además de los ya mermados sectores de pesca y agro. Se reduciría entonces el ritmo de expansión del PBI y elevaría el precio de algunos alimentos, acotó.

Pese a ello, sostuvo que los fundamentos de la economía permanecen sólidos y que, mientras continúe el crecimiento de la actividad, el sistema financiero mantendrá una evolución favorable, con mayores préstamos y menor morosidad.