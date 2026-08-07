A través de un aviso oficial, se presentó ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) una solicitud de autorización de organización para constituir Financiera Santa Isabel S.A., con sede principal en Piura.

De acuerdo con la publicación, la nueva empresa tendría como accionista a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Isabel Perunorte. La solicitud será evaluada por el regulador, que verificará el cumplimiento de los requisitos patrimoniales, legales y de idoneidad establecidos por norma antes de decidir si otorga la autorización.

Indicadores

Ronald Casana, representante del Colegio de Economistas de Lima, afirmó que esta operación representa una evolución natural para una cooperativa que ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años.

“Santa Isabel ha mantenido buenos indicadores financieros y un patrimonio sólido”, consideró al mencionar que la cooperativa, además, cuenta con una gerencia con experiencia en microfinanzas. Ello probablemente ha impulsado un proceso de conversión de Santa Isabel a financiera, sostuvo el economista.

La coopac, clasificada en el nivel 2A (con activos mayores a 600 UIT y menores o iguales a 32,200 UIT), hoy cuenta con más de 250,000 socios y se especializa en créditos grupales a micro y pequeños emprendedores.

Al cierre del 2025, reportó una rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) de 14.39%, las provisiones ascendieron a S/ 18.4 millones y la morosidad fue de 2.3%.

Operaciones

No obstante, Casana precisó que la presentación de la solicitud no garantiza la autorización. La SBS evaluará si la entidad cumple con las exigencias prudenciales para operar como financiera y, de ser necesario, podría solicitar un fortalecimiento patrimonial antes de otorgar la licencia, dijo.

La principal diferencia entre una cooperativa y una financiera radica en las fuentes de financiamiento y el alcance de sus operaciones, acotó.

Mientras las cooperativas solo pueden captar depósitos de sus socios, una financiera está facultada para recibir depósitos del público en general, lo que amplía significativamente sus alternativas de fondeo, aseveró el experto.

Una eventual transformación de la coopac Santa Isabel le permitiría diversificar su portafolio de préstamos, añadió. La nueva entidad podría ofrecer una gama más amplia de créditos de consumo e incluso emitir tarjetas de crédito, productos que contribuirían a mejorar su rentabilidad al combinar fuentes de financiamiento más baratas con préstamos de mayor rendimiento, según Casana.

Kori

Inicialmente, la financiera a crearse mantendría el mismo enfoque de negocio que la coopac, al concentrarse en créditos de consumo y financiamiento agrícola, para posteriormente ampliar su oferta conforme consolide su operación, estimó.

En un proceso más avanzado para obtener la licencia está Kori Financiera, que en marzo último obtuvo la autorización de organización por parte de la SBS. La institución a desarrollarse tiene entre sus accionistas a la cooperativa de ahorro y crédito Kori.

Estructura. A diferencia de las cooperativas, en las que determinadas medidas deben ser aprobadas por la asamblea de socios, una financiera opera bajo una estructura societaria en la que el directorio y la gerencia cuentan con mayor autonomía para abrir oficinas, lanzar nuevos productos o ejecutar planes de expansión, detalló Ronald Casana. Ello se traduce en una mayor agilidad en la toma de decisiones de las financieras, refirió.