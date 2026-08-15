El mismo fenómeno climático puede producir efectos muy distintos sobre dos empresas que operan en el sur del país. Para una compañía de bebidas, temperaturas más altas pueden significar mayor necesidad de hidratación y, con ello, más ventas. Para una textil cuya operación está vinculada a fibras naturales y al mercado internacional, el fenómeno de El Niño aparece, en cambio, como una variable que añade incertidumbre a un negocio que ya enfrenta presión sobre sus márgenes.

Esas lecturas aparecen en las proyecciones de este 2026 de Embotelladoras San Miguel del Sur (forma parte de ISM) y Michell & Cía. Ambas compañías fueron reconocidas en la edición 2026 del premio Empresas Más Admiradas (EMA) Macrorregión Sur, organizados por PwC Perú, G de Gestión y la Universidad Católica San Pablo (UCSP).

Embotelladoras San Miguel del Sur, que forma parte de ISM, tiene más de 20,000 puntos de venta solo en Arequipa. (Foto: ISM)

Para ISM, por ejemplo, las perspectivas son positivas. La compañía de bebidas proyecta cerrar 2026 con un crecimiento de doble dígito, apoyada en una mayor cobertura comercial y en su portafolio. Aunque evita atribuir esa expansión directamente al clima, reconoce que las condiciones de este año podrían jugar a favor de determinadas categorías.

“Las condiciones climáticas pueden favorecer el consumo de bebidas, especialmente de aquellas orientadas a la hidratación”, señala Michael Ortiz Ramírez, gerente de Unidad de Negocios Sur ISM Perú-Chile. En ese escenario, la compañía espera un mayor dinamismo en aguas y aguas saborizadas, categoría en la que participa con Agua Loa.

“Con el sol a favor o en contra, crecemos más que el mercado todos los años”, anota.

La lectura es diferente en Michell & Cía. De cara a 2026, la compañía arequipeña especializada en la transformación de fibra de alpaca coloca entre sus principales preocupaciones el posible impacto del fenómeno de El Niño. Con la información disponible hasta ahora, proyecta mantener un nivel de ventas similar al alcanzado durante 2025, informa Michael W. Michell Stafford, presidente del directorio de Michell & CIA.

“Creemos que esta tecnología (la IA) tendrá un papel clave en el futuro de nuestra industria y queremos ser protagonistas de esa transformación”, señala Michael W. Michell Stafford, presidente del directorio de Michell & CIA.

ISM: “Seguiremos expandiéndonos”

Según información proporcionada por la propia compañía, actualmente tiene alrededor de 45% de participación en el mercado de bebidas no alcohólicas del sur, donde opera más de 50,000 puntos de venta activos. Solo en Arequipa supera los 20,000.

La región se ha convertido así en uno de sus principales ejes operativos y comerciales. “Seguiremos expandiendo nuestras operaciones en Arequipa y al interior de la región. Esta mística de crecimiento lo estamos realizando en todo el país”, dijo Ortiz Ramírez. Una estrategia corporativa para duplicar el tamaño del negocio en los próximos años.

Pero la expansión también obliga a mirar los riesgos. La empresa ha identificado la creciente competencia y la informalidad de los pequeños comercios como un problema que puede limitar el desarrollo de parte de su red comercial.

Michell & Cía.: proteger el margen

Para Michell & Cía., en cambio, la ecuación es distinta. La compañía opera en una industria expuesta no solo a factores climáticos, sino también a la estabilidad política, las condiciones del comercio exterior y las fluctuaciones de los mercados internacionales.

Por ello, una de sus preocupaciones -dice Michael W. Michell Stafford- es proteger los márgenes. Frente a ese escenario, la estrategia para 2026 seguirá concentrándose en innovación, diferenciación y generación de productos con mayor valor agregado.

La empresa no ha precisado cuánto podría representar un eventual impacto de El Niño sobre su facturación ni anticipa, por ahora, una caída de sus ventas. Su escenario base es cerrar el año en niveles similares a 2025.

La compañía también está explorando otra herramienta para ganar eficiencia. En los últimos meses ha comenzado a identificar procesos en los que podría incorporar inteligencia artificial, como parte de una política permanente de renovación de maquinaria, tecnología y sistemas. “Creemos que esta tecnología tendrá un papel clave en el futuro de nuestra industria y queremos ser protagonistas de esa transformación”, agrega el ejecutivo.

Ganadores del premio Empresas Más Admiradas (EMA) Macrorregión sur

La empresa Michell & Cía. fue reconocida en la categoría Unidad y Liderazgo con Propósito. Mauricio Chirinos, gerente administrativo de la compañía, recibió el galardón y trasladó el reconocimiento hacia los colaboradores de una empresa que busca asegurar su continuidad más allá de las generaciones de la familia fundadora.

“Recibimos esta distinción con orgullo y humildad, ya que, pensando en las próximas generaciones, una de las grandes fortalezas de Michell & Cía. es contar con un equipo de profesionales de primer nivel, altamente comprometido y empoderado”, señaló durante la ceremonia.

La categoría Integridad y Valor Sostenible fue otorgada a Embotelladora San Miguel del Sur (ISM) . Al recibir el premio, su gerente general, Michael Ortiz Ramírez, recordó los orígenes de la compañía en Ayacucho, en medio del terrorismo, la inflación y una de las etapas de mayor incertidumbre social y económica del país. “Esa falta de esperanza se tradujo en emprendimiento, pasión, resiliencia y visión de futuro”, sostuvo.