Hasta allí llegaron Carlos Noceda y Daniel Núñez para participar en Punta Tech, uno de los principales encuentros de emprendimiento de la región. Entre los asistentes también estaba Facundo Garretón, fundador del holding Terraflos, empresa que ya conocía de cerca a +Nutri Co tras ingresar como inversionista minoritario en 2023. Sin embargo, las conversaciones para una adquisición comenzaron recién a inicios del 2025 y se prolongaron durante cerca de 14 meses antes de llegar a un acuerdo definitivo.

“Nos tomó bastante tiempo porque queríamos asegurarnos de que existiera un verdadero match sobre la visión. Nosotros hemos recibido propuestas de players locales y extranjeros, y lo que más nos preocupaba era que alguien comprara la marca para apagarla o simplemente absorberla. Con Terraflos encontramos exactamente lo contrario: una empresa que quiere potenciar lo que hemos construido”, cuenta Noceda a G de Gestión.

Daniel Nuñez y Carlos Noceda, cofundadores de Nutri Co. (Foto: cortesía Nutri Co).

El resultado fue una operación de ocho cifras —cuyo monto permanece confidencial— pero que las compañías involucradas han calificado como una de las adquisiciones más relevantes protagonizadas por una startup peruana en la última década.

Aunque no se ha revelado el monto de la transacción, G de Gestión pudo saber que los inversionistas iniciales de +Nutri Co celebraron el resultado de la negociación. Gary Urteaga, fundador de Jenesiz Capital y uno de los primeros inversionistas institucionales de la foodtech, calificó la operación como uno de los hitos más importantes del venture capital peruano reciente.

“Fue un verdadero honor haber acompañado a Daniel y Carlos desde el inicio. Diez años después de la adquisición de Cinepapaya por NBCUniversal, logramos un nuevo M&A relevante para el ecosistema. Solo con una pequeña parte de mi participación obtuve una liquidez equivalente al 360% de mi inversión inicial. +Nutri Co se consolida como una de las inversiones más rentables de nuestro portafolio”, menciona.

La verdad detrás del deal

Pero, ¿qué estaba comprando realmente Terraflos? ¿Una marca de snacks saludables? ¿Una empresa de consumo? ¿O una startup con una inteligencia artificial capaz de desarrollar nuevos productos en menor tiempo?

Para Noceda, la respuesta es sencilla. “Compraron +Nutri Co completa. La tecnología, la marca, el equipo. NutriCo dejaría de ser NutriCo si le sacas su inteligencia artificial llamada Virgilio AI; y también si le sacas el equipo. Todo forma parte de lo que somos”, afirma.

Virgilio A.I. es el software que desarrolló la foodtech peruana para formular alimentos saludables analizando miles de combinaciones posibles de ingredientes, nutrición, sabor y costo.

Ahora esa plataforma dejará de trabajar únicamente con la base de datos desarrollada por la startup peruana (más de 5,000 ingredientes) y comenzará a integrarse con el conocimiento científico y los bioactivos desarrollados por las empresas del grupo Terraflos. “Todo el paquete científico del holding permitirá potenciar muchísimo nuestra tecnología. Vamos a sumar una capa de ciencia que antes no teníamos”, explica Noceda.

“Por ejemplo, hay una compañía chilena, que es parte del holding, que está trabajando con un árbol milenario. Entonces, nuestra IA se potenciará con investigaciones sorprendentes”, explica.

Los propios fundadores reconocen que no identifican un precedente similar dentro del ecosistema peruano: una operación en la que una plataforma de inteligencia artificial desarrollada netamente en Perú forme parte central del valor estratégico de una adquisición regional y de un holding extranjero de alimentos.

De snacks saludables a nutrición funcional

¿Qué pasará con Nutri Co? La primera consecuencia de la integración llegará al consumidor. La compañía lanzará este año +Nutri Co Functional, una nueva línea de productos que combinará la formulación basada en inteligencia artificial con bioactivos desarrollados por Terraflos.

Durante los próximos meses presentará 10 nuevos productos, el pipeline más ambicioso desde la creación de la empresa, enfocados en bienestar diario, energía, metabolismo, salud digestiva, calma y longevidad.

Noceda adelanta, en diálogo con G de Gestión, que van hacia productos como suplementos y proteínas. Relanzarán las categorías como batidos con propuestas funcionales muy potentes. “También llegarán barras funcionales y otros productos donde la ciencia tendrá un rol mucho más importante”, dijo.

“La idea es mantener nuestra propuesta de productos saludables y accesibles, pero ahora incorporando beneficios funcionales respaldados por ciencia”, agrega el cofundador Daniel Núñez.

La expansión se reconfigura

La operación tampoco modifica, por ahora, el modelo productivo de la empresa. NutriCo continuará fabricando mediante plantas de terceros y concentrará sus inversiones en desarrollo de producto, tecnología y construcción de marca, antes que en infraestructura propia. “Nuestro foco no está en destinar capex a fábricas, sino en seguir innovando”, señala Núñez.

No obstante, la adquisición acelerará otro objetivo: la internacionalización. Hasta ahora la marca operaba principalmente en Perú y Chile. Con Terraflos, Argentina aparece como el siguiente gran mercado y la meta es ingresar durante 2027. Luego vendrán otros países donde el holding ya tiene operaciones, como Uruguay, Colombia y, próximamente, Brasil.

Esta expansión iría de la mano con algunos ajustes en la estrategia. A medida que ingrese a nuevos mercados, como Argentina, la compañía buscará producir localmente. Y es que los fundadores consideran que fabricar localmente tendría más sentido que exportar desde Perú, tanto por eficiencia logística como por competitividad de costos.

“Nuestro objetivo siempre ha sido trabajar con los mejores socios productivos. No queremos destinar recursos a construir fábricas propias cuando podemos concentrarnos en desarrollar productos, construir marca y comercializar”, explica Núñez.

Sin embargo, no descartan que en el futuro alguna categoría alcance una escala suficiente para justificar una planta propia.

Un aprendizaje para el ecosistema startups en Perú

Más allá del monto de la transacción, los fundadores sostienen que uno de los mayores activos obtenidos durante el proceso fue comprender cómo funciona una adquisición corporativa de esta magnitud.

“Fue una negociación muy larga. Ahora conocemos todo el proceso de compra y venta de una compañía. Es una historia que no muchos emprendedores pueden contar y que nosotros hemos tenido la oportunidad de vivir”, dice Noceda. “Lo que cambia desde hoy es que tenemos muchos más recursos para crecer”, resume.

Dato

Aunque Terraflos pasará a ser el accionista mayoritario de la compañía, el acuerdo contempla la continuidad del equipo fundador al frente del negocio. Carlos Noceda seguirá como CEO, al menos hasta finales del 2026, mientras que Daniel Núñez también permanecerá en la operación. “El equipo se mantiene a todo nivel. Nosotros tendremos acciones”, remarcan.