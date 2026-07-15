La operación, valorizada en ocho cifras —cuyo monto permanece confidencial—, es considerada como una de las adquisiciones más relevantes protagonizadas por una startup peruana en la última década.
La operación, valorizada en ocho cifras —cuyo monto permanece confidencial—, es considerada como una de las adquisiciones más relevantes protagonizadas por una startup peruana en la última década.
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Ani Lu Torres
mailAni Lu Torres

Pocas veces una negociación de ocho cifras termina de cerrarse en la que fue la residencia de una diva de la televisión argentina. Pero ese fue el escenario donde la startup peruana +Nutri Co selló su operación que marcaría un nuevo capítulo de su historia. El acuerdo de venta tomó forma en La Tertulia, la histórica casa que perteneció a Susana Giménez, en Punta del Este (Uruguay).

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