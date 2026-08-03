El mercado logístico incorporó 28,500 m² de nueva oferta durante el primer semestre, principalmente en proyectos Clase A ubicados en Lurín y Huachipa. Foto: Monte Azul
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Karen Guardia Quispe
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El mercado de almacenes logísticos mantiene una trayectoria positiva. Durante el primer semestre del año ingresaron 28,500 metros cuadrados (m2) de nueva oferta, concentrados principalmente en proyectos Clase A ubicados en los ejes de Lurín y Huachipa. Sin embargo, uno de los aspectos más destacados del periodo es la reactivación del eje de Villa El Salvador, una zona que hasta el año pasado no registraba el ingreso de nuevos metros cuadrados y que ahora vuelve a mostrar dinamismo. ¿Qué se espera para los próximos seis meses en el mercado de almacenes logísticos?

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