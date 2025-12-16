¿Cuáles son las últimas noticias sobre el Proyecto Parque Industrial de Ancón? (Foto: Produce)
¿Cuáles son las últimas noticias sobre el Proyecto Parque Industrial de Ancón? (Foto: Produce)
Camila Vera
mailCamila Vera

Recientemente, ProInversión realizó la adjudicación de Proyecto Parque Industrial de Ancón (PIA), un espacio pensado para potenciar las cadenas productivas y logísticas de la manufactura bajo estándares internacionales.

