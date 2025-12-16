En ese sentido, junto con el Puerto de Chancay, la logística para el país se reconfigura. ¿Por qué?

Nuevo mapa logístico

Tras el evento “Encuentro Nacional de Cámaras de Comercio. Elecciones 2026: ¿qué les espera a las regiones, el motor económico del país?“, a cargo de Perucámaras, Jaime Noriega, presidente de la Cámara de Comercio de Chancay, habló con Gestión y resaltó cómo quedaría el mapa logístico.

“Ancón está en el medio de la zona de influencia de Chancay y del Callao. Donde está la mayor mano de obra, la mayor manufactura, es justamente en el Cono Norte, donde también está la mayor población. [...] La inversión que se está haciendo, con impulso de ProInversión, en Ancón va a dar un desarrollo empresarial importante”, sostuvo.

Recordó, asimismo, que, durante décadas, Ancón fue una promesa repetida.

“Este es un proyecto bastante antiguo, 30 años más o menos, y cada Gobierno que entraba lo usaba como su caballito de batalla. Y si es que no estuviese inaugurado el puerto de Chancay, no se hubiese concretado. Ancón tiene una explanada amplia y una zona estratégica para la implementación de zonas industriales".

Subrayó: “En verdad veíamos muy incierto que pase lo de Ancón, porque es una historia que lleva mucho tiempo. Lo más cercano que tuvimos fue cuando Pedro Castillo estuvo en la presidencia y lo llevaron a poner la primera piedra. Sin embargo, no pasó nada”.

Las ubicaciones que generarían mayor interés para las ZEEP son Chancay y Ancón. (Imagen: Andina)

El foco en Asia

El vocero destacó que países como China e India entran en el radar logístico de Perú gracias al destrabe de proyectos como el de Ancón: “El hub no solamente es Chancay, el hub es el aeropuerto, Ancón y Chancay. La idea es que el hub sea el Perú porque somos la puerta de entrada y salida hacia el Asia. Cuando me refiero a Asia, no me refiero solamente a China, me refiero al futuro TLC que se va a firmar con la India”.

Fue enfático al expresar la dimensión del acceso peruano a estos mercados: “Estamos hablando, de aproximadamente, el 60% de la población mundial de frente a nuestras costas. La logística es una barbaridad: Ancón, Chancay Park y las zonas industriales no van a bastar para eso”.

ZEEP: a la espera del reglamento

En septiembre, el Congreso de la República aprobó el marco normativo para que las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP) funcionen como un paso estratégico en la promoción del desarrollo económico.

En esa línea, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, anunció que en diciembre se aprobaría el reglamento de las Zonas Económicas Especiales (ZEEP). Al respecto, Noriega precisó la expectativa principal:

“Estamos esperando que sea mucho más expeditivo, que sea mucho menos burocrático. Estamos poniendo en la mano del privado estas zonas económicas; y nosotros, los privados, estamos acostumbrados a ser mucho más expeditivos que la parte pública, que por su complejidad se podría entender que tenga esta burocracia. Pero eso no se debería trasladar a nosotros. Creo que ahí debe estar la incidencia en el reglamento”, finalizó.