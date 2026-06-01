Frente a este escenario, una tendencia que se observa es la diversificación de activos financieros, por ejemplo hacia depósitos, fondos mutuos e instrumento de inversión de renta fija, indicó Maite Colmenter, socia del área de Private Clients en el estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas. “Se está viendo una diversificación del capital, dentro del sistema financiero local”, subrayó.

Otra tendencia que se observa es la segregación de activos, a través de estructuras separadas. Allí destacan los fideicomisos. “Permiten tener un patrimonio separado del patrimonio empresarial. Se buscan estructuras que den flexibilidad ante cualquier cambio regulatorio o riesgo político. Se evita tomar decisiones reactivas y se busca una planificación preventiva”, destacó Maite Colmenter.

En ello coincidió Geraldo Arosemena, managing director de TMF Group para Perú y Bolivia, quien refirió que a pocos días de la segunda vuelta presidencial, empresas e inversionistas vienen reforzando estrategias de protección patrimonial y aseguramiento de liquidez ante un escenario de mayor cautela financiera.

Indicó que el Perú mantiene activa una cartera de más de 80 proyectos de inversión para el periodo 2025-2026, valorizados en más de US$ 20,000 millones, enfocados en sectores estratégicos como transporte, energía, saneamiento, salud y turismo.

“Frente a este escenario y con la existencia de nuevas herramientas de protección de inversiones y capital, la discusión entre inversionistas y empresas ya no pasa por retirar el dinero del país, sino por proteger los activos, ordenar flujos y estructurar operaciones de forma más eficiente frente a escenarios de incertidumbre”, destacó Geraldo Arosemena.

“En contextos de volatilidad política o económica, muchas empresas priorizan mecanismos que les permitan mantener estabilidad operativa y proteger determinados activos o flujos sin necesidad de paralizar inversiones o deslocalizar capitales”, explica Arosemena.

Los fideicomisos vienen ganando mayor protagonismo como una herramienta para separar patrimonios, proteger recursos y dar mayor previsibilidad, ya sea de operaciones empresariales, proyectos inmobiliarios hasta estructuras de financiamiento, resaltó.

“A diferencia de otras figuras, esta herramienta permite separar jurídicamente determinados activos del patrimonio del constituyente y asignarlos a un fin específico bajo reglas previamente definidas y administradas por un tercero independiente”, señaló el representante de TMF Group.

Fondos mutuos a la expectativa

Este 2026 viene siendo un buen año para el mercado de fondos mutuos. El patrimonio total de los fondos mutuos sumó S/ 62,226 millones en el primer trimestre, lo que representó un avance de 5.9% respecto a similar periodo del 2025.

Pero también hay expectativa sobre el resultado de la elección presidencial. En caso gane la presidencia el candidato de izquierda, podría repetirse el escenario del 2021, cuando el patrimonio de fondos mutuos se redujo en 29% y salieron de este mercado cerca de S/ 13,000 millones, estimó Paul Zevallos, docente de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima

“Fue por el retiro de inversionistas, sumado al rendimiento negativo. Ese es el peor escenario que podría pasar”, proyectó.

En contraparte, en caso gane las elecciones un presidente promercado, Zevallos proyecta que el patrimonio de los fondos mutuos podría crecer este año alrededor de 11%, una tasa similar al promedio de los últimos 20 años.