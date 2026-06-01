El 7 de junio se realizará la segunda vuelta de la elección presidencial en el Perú.
El 7 de junio se realizará la segunda vuelta de la elección presidencial en el Perú.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

La incertidumbre sobre el desenlace de la segunda vuelta electoral en el Perú ha generado que las personas de alto patrimonio tomen algunas medidas preventivas. Uno de los dos candidatos presidenciales promueve una revisión del capítulo económico de la Constitución.

TE PUEDE INTERESAR

Debate técnico 2026: Fuerza Popular propone apoyo a microempresas e impulso de grandes inversiones
Megaproyecto gasífero transformará 11 regiones con inversiones por US$ 2,900 millones
IFC acelera su apuesta de inversiones en Perú en 2026 pese a elecciones: marca las “condiciones”
Boom minero dispara mercado inmobiliario y retail en Moquegua: Tottus y ¿nuevas inversiones?
InRetail destinó US$ 40.2 millones en inversiones: ¿a qué apuntó el capex?
Ultrarricos reconfiguran sus inversiones por tensiones geopolíticas globales

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.