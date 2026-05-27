La Corporación Financiera Internacional (IFC) del Grupo Banco Mundial reveló que los objetivos de financiamiento que se habían proyectado para un periodo de cuatro años se cumplieron en apenas año y medio. (Imagen: Shutterstock)
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Guadalupe Gamboa
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A pesar de la persistente incertidumbre política que atraviesa el Perú, la Corporación Financiera Internacional (IFC) -institución del Grupo Banco Mundial-, ha superado sus expectativas de inversión en el país.

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