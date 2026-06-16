En el momento actual, según Fernando Marengo, de Blacktoro, un portafolio conservador promedio debería destinar el 60% a renta fija. (Foto: iStock)
En el momento actual, según Fernando Marengo, de Blacktoro, un portafolio conservador promedio debería destinar el 60% a renta fija. (Foto: iStock)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

América Latina, incluyendo Perú, no ofrece el entorno político más estable ni los mercados financieros más sofisticados. Sin embargo, los países de la región hoy están en capacidad de atraer capitales del mundo desarrollado, ¿por qué?

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