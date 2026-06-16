Hay varias razones por las que nuestro país y sus vecinos hoy llaman la atención de inversionistas extranjeros, según la compañía de asesoramiento patrimonial Blacktoro.

Lo primero a considerar es que, pese a la guerra en Irán, el mundo seguirá creciendo, aunque sea a un ritmo más débil al previsto, refirió Fernando Marengo, economista jefe y socio de la empresa.

Además, América Latina es una fuente “muy importante” de recursos naturales que hoy requiere el mundo, por ejemplo, para el desarrollo de inteligencia artificial.

América Latina es una gran fuente de recursos naturales como el cobre. (Foto: iStock)

Demanda

“(El mundo) demanda básicamente energía que, por un lado, es hidrocarburos como petróleo y gas, pero también uranio y energía nuclear. De igual modo, también demanda cobre, litio y alimentos. Y todas esas son materias primas que produce América Latina”, resaltó el analista.

En tal sentido, Marengo afirmó que existe interés de inversionistas extranjeros en Perú en minería y en alimentos. A su vez, el desarrollo de esos sectores depende de infraestructura, en particular, puertos, mencionó.

“Hay mucho interés en invertir en puertos en Perú”, expresó.

“Es un momento internacional favorable para América Latina, y muchas veces ocurre que llegan inversionistas globales preguntando por oportunidades para invertir (en la región)”, añadió.

Esos capitales del mundo desarrollado buscan realizar inversiones directas, por ejemplo, a través de instrumentos alternativos como deuda privada o private equity, detalló.

Hay mucho interés en invertir en puertos en Perú, según Fernando Marengo, de Blacktoro. Foto: Andina.

Inversionistas locales

El ejecutivo refirió que Blacktoro no solo permite a extranjeros invertir en América Latina, sino también a familias peruanas buscar oportunidades en el exterior.

Según el asesor patrimonial, el principal objetivo de los inversionistas locales es, en general, buscar “resguardo”.

“Generalmente, por temas relacionados con la política, (los peruanos y latinoamericanos) tienen temor de que se vea afectado su ahorro, su situación patrimonial, ya sea por pérdida de valor, por confiscación o por lo que fuere”, sostuvo.

La firma señala que existe un proceso de salida de capitales del Perú “muy importante”, desde hace cinco años, aunque su visita al país días antes de la segunda vuelta no responde a la coyuntura electoral, que despierta incertidumbre por la posibilidad de que entre un gobierno con una propuesta considerada ‘antimercado’.

“Se saca más capital cuando al país le va bien. Cuando el sector empresarial es muy rentable, ahí tiene mucho por cubrir (proteger). Y el empresario conoce la historia de su país, que es volátil, que existe riesgo político. Entonces, cuando tiene alta tasa de retorno, ahí es cuando se ve una salida de capitales más grande. El segundo momento de mayor salida de capital es ante un evento puntual que genera mucho miedo como el estallido social de Chile (2019-2020)”, manifestó el entrevistado.

Portafolio

En el momento actual, según Fernando Marengo, de Blacktoro, un portafolio conservador promedio debería destinar el 60% a renta fija, específicamente bonos del gobierno estadounidense a corto plazo y los que tienen grado de inversión también de EE.UU.

Asimismo, colocaría el 20% en acciones, tomando como referencia el S&P 500, pero también invertiría en sectores “defensivos”, es decir, menos volátiles, como consumo masivo y farmacéutico.

Finalmente, el 20% restante Fernando Marengo lo invertiría en oro y bonos soberanos de economías emergentes, en particular de América Latina.