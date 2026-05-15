Luis Felipe Castellanos, CEO del holding financiero, advirtió que el entorno internacional continúa siendo un foco de riesgo para la economía peruana.
Luis Felipe Castellanos, CEO del holding financiero, advirtió que el entorno internacional continúa siendo un foco de riesgo para la economía peruana.
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Zulema Ramirez Huancayo
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En medio de un escenario internacional incierto y presiones inflacionarias, la economía peruana enfrenta mayores desafíos en el corto plazo, según las principales instituciones financieras.

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