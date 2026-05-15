“Las perspectivas a corto plazo se han vuelto más difíciles. La inflación ha superado el objetivo del Banco Central (BCR) debido a perturbaciones temporales en la oferta, y las condiciones globales se han vuelto más volátiles, en particular con el aumento de los precios de la energía”, indicó Michela Casassa, CFO de Intercorp Financial Services (IFS).

A su vez, Luis Felipe Castellanos, CEO del holding financiero, advirtió que el entorno internacional continúa siendo un foco de riesgo para la economía peruana.

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En conferencia con inversionistas, explicó que la elevación de los precios de la energía –combustibles– y la incertidumbre externa podrían presionar aún más la inflación y afectar las perspectivas de crecimiento.

En abril, la inflación a 12 meses ascendió a 4.01%.

Además, el ejecutivo anticipó un posible impacto del fenómeno de El Niño en la actividad económica durante los próximos trimestres. La probabilidad de que esta perturbación climática sea moderada subió de 21% en enero a 43% actualmente, dijo.

“Nos estamos preparando; tenemos mucha experiencia en la gestión de este fenómeno y en lo que debemos hacer con nuestros clientes”, manifestó.

Castellanos añadió que los efectos más notorios de El Niño se sentirían hacia finales de año o inicios del 2027. “Quizás haya algunas lluvias en el sur del país y calor en el norte, pero el impacto se notará más hacia finales de año o principios del próximo”, comentó.

Confianza

Pese a las condiciones mencionadas, Casassa sostuvo que la economía local todavía mantendría un crecimiento cercano al 3%, impulsada principalmente por sectores no primarios como construcción, comercio y servicios. Sin embargo, reconoció que el actual contexto electoral podría moderar el ritmo de expansión.

Por lo pronto, refirió que la confianza de consumidores y empresas comenzó a mostrar señales de debilitamiento durante abril conforme avanzaba el ciclo electoral, aunque precisó que ello aún no se refleja en los fundamentos económicos.

Interbank, Intéligo e Interseguros forman parte de IFS.

Inversión

De esta forma, refirió que la demanda interna mantiene fortaleza explicada principalmente por la inversión privada, que crecería alrededor de 7% este año.

Este avance se sustentaría en una cartera de más de 60 proyectos mineros valorizados en unos US$ 60,000 millones y en obras de infraestructura en transporte y energía, dinamismo que se refleja en el sector construcción, precisó.

Además, el consumo privado sigue sólido gracias al crecimiento de los salarios reales y del empleo formal, sostuvo.

Crédito

En cuanto al sistema financiero, Castellanos destacó que el crédito continúa mostrando un comportamiento positivo, especialmente en los préstamos minoristas. Según detalló, la cartera total de préstamos creció alrededor de 6% interanual y cerca de 7% si se excluye el efecto cambiario.

El avance fue liderado por las hipotecas y el financiamiento a empresas medianas y pequeñas. En estas últimas hubo un crecimiento cercano al 30% en 12 meses. Asimismo, el CEO indicó que la cartera crediticia de consumo se mantuvo estable frente al trimestre previo, pero registró un crecimiento de 5% comparado con el primer trimestre del 2025. “En abril se observó una clara aceleración del crecimiento, que prevemos que continuará el próximo mes”, agregó.

Billetera Sip superó expectativas

El lanzamiento de Sip exhibe resultados por encima de lo esperado, destacó Luis Felipe Castellanos, de IFS, al señalar que la nueva aplicación del grupo registra una alta captación de clientes y una afluencia superior a las proyecciones iniciales.

“La plataforma también está incorporando usuarios que antes utilizaban la solución de Financiera Oh! y algunos provenientes de Agora. Sip integra servicios de fidelización, financiamiento al consumidor y pagos digitales”, detalló.

Se trata de una apuesta de mediano y largo plazo desarrollada junto con InRetail, por lo que aún requerirá inversiones y tiempo para alcanzar el crecimiento esperado, precisó.