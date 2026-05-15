El clima volvió a entrar al radar del Perú. Las recientes proyecciones sobre un posible Fenómeno El Niño fuerte —y ya no moderado, como se tenía previsto— han despertado la duda sobre cómo se moverían los indicadores económicos en 2026.

Al respecto, Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del Banco Central (BCRP), aclaró el alcance de este giro meteorológico.

¿Impacto en Perú?

Durante la presentación del Programa Monetario de mayo 2026, Armas explicó que, en efecto, nuestro país ha considerado hasta el momento un escenario de proyección con El Niño débil y recordó, asimismo, que el mar del norte del Perú está ubicado en una zona denominada 1+2.

Por ello, ante la actualización de un 82% de riesgo ante El Niño fuerte o muy fuerte, a cargo del Centro de Predicción del Clima (CPC) del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, precisó que “se está hablando del Pacífico Central, que es lo que se llama la Región 3.4″.

“La proyección se hace para esa zona del Pacífico Central. Ahí las probabilidades de que haya El Niño fuerte o muy fuerte, desafortunadamente, se han elevado. [...] Eso tiene implicancias internacionales en algunos alimentos, por ejemplo, el trigo. Cómo impacte a nuestro país va a depender de cómo efectivamente se va a regular” , añadió.

Y fue enfático en un punto: “A veces hemos visto situaciones hacia fin de año de sequía en la sierra de nuestro país. Ciertamente ese riesgo ha aumentado. [...] Pero, por lo general, lo que la experiencia muestra es que estos pronósticos de clima han afectado al Pacífico Central, no en la zona que corresponde a nuestra costa, que es lo que nos pega directamente”.

En otras partes del mundo, este fenómeno es capaz de generar inundaciones. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Indicadores al alza

Armas detalló que la trayectoria económica hasta el cuarto mes del año refleja un momento favorable para el Perú. Puntualmente, el IGV interno, uno de los principales termómetros, registró un 10.8% entre enero y abril de 2026.

El consumo interno de cemento, vinculado directamente al desempeño de la construcción y la inversión privada, mostró entre enero y abril un crecimiento de 13.8%.

Por su parte, las importaciones de bienes de consumo duradero acumularon un fuerte avance de 35.4% en el intervalo de estudio.

Finalmente, las importaciones de bienes de capital registraron un crecimiento de 15.2%.

Armas también se concentró en las expectativas de los empresarios acerca de la economía en 3 meses: “En el mes, la mayoría de los indicadores de la situación actual y expectativas de la encuesta que realiza el Banco Central, muestra que se ubican en el tramo optimista, es decir, por encima del nivel de 50, aunque se observó un deterioro de los indicadores de expectativas en esta última encuesta del mes de abril”, expresó.