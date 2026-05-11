Despacho nacional de cemento crece a doble dígito en abril. Foto: Andina
Despacho nacional de cemento crece a doble dígito en abril. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

. Además, aunque las empresas constructoras hoy son pesimistas sobre su actividad para los próximos 3 meses,

. Justamente, la Asociación de Productores de Cemento (Asocem) estimó que el despacho nacional fue de casi 1.1 millones de toneladas métricas (TM) en abril, un crecimiento de 11.65% respecto a similar mes del 2025. Este es el séptimo mes seguido a una tasa de doble dígito (desde noviembre 2025).

Además, el resultado a abril representa un aumento de 10.80% en el acumulado a 12 meses.

Vale mencionar que este análisis incluye los despachos de las empresas asociadas a Asocem, así como la estimación del despacho de empresas no asociadas.

Despacho nacional de cemento. Fuente: Asocem. Nota: (*) Meses de Marzo y Abril 2026 estimados por ASOCEM. Gráfico: Cifras redondeadas al entero próximo.
Despacho nacional de cemento. Fuente: Asocem. Nota: (*) Meses de Marzo y Abril 2026 estimados por ASOCEM. Gráfico: Cifras redondeadas al entero próximo.
LEA TAMBIÉN: ¿Licencia para construir no basta? Distritos podrían cuestionar informe de revisores urbanos

Producción de cemento mantiene alza a doble dígito

El mes pasado, las empresas asociadas a Asocem produjeron 970,000 TM de cemento. Esto representa un incremento de 13.44% con respecto a abril 2025. Con esto, son dos meses continuos con una expansión a doble dígito (marzo: 17.2%). En total, en los últimos 12 meses, la actividad registra un crecimiento de 8.6%.

Sin embargo, la producción de clinker fue de 720,000 TM, una disminución de 8.38% con respecto a abril 2025. Aun así, creció 5.76% entre mayo 2025 y abril 2026.

La dinámica descrita del cemento se puede confirmar con la demanda de energía de las empresas asociadas. Esta alcanzó los 85 GWh lo cual representa un incremento de 0.90% con respecto al cuarto mes del año pasado.

Producción de cemento. Fuente: Asocem
Producción de cemento. Fuente: Asocem

TE PUEDE INTERESAR

Pesimismo empresarial se acentuó: los sectores con menor expectativa sobre la economía
Promulgan ley que declara de interés la construcción de dique seco pospanamax en el Callao
Advierten que el Perú necesita “más agua” para sostener su crecimiento
¿Llegará un gasoducto a Cusco? Fijar junio como meta “pone a prueba” al Perú
Viviendas: municipalidades podrán financiar el 20% de los bonos de Techo Propio

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.