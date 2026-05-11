El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ajustó recientemente sus proyecciones 2026 para la construcción, de 3.1% a 5%, en línea con una mayor expectativa para la inversión privada. Además, aunque las empresas constructoras hoy son pesimistas sobre su actividad para los próximos 3 meses, han aumentado su optimismo para los siguientes 12, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Para saber si la actividad constructora camina hacia las proyecciones que tiene el MEF, un indicador que se puede revisar hoy es el consumo de cemento en el país. Justamente, la Asociación de Productores de Cemento (Asocem) estimó que el despacho nacional fue de casi 1.1 millones de toneladas métricas (TM) en abril, un crecimiento de 11.65% respecto a similar mes del 2025. Este es el séptimo mes seguido a una tasa de doble dígito (desde noviembre 2025).

Además, el resultado a abril representa un aumento de 10.80% en el acumulado a 12 meses.

Vale mencionar que este análisis incluye los despachos de las empresas asociadas a Asocem, así como la estimación del despacho de empresas no asociadas.

Despacho nacional de cemento. Fuente: Asocem. Nota: (*) Meses de Marzo y Abril 2026 estimados por ASOCEM. Gráfico: Cifras redondeadas al entero próximo.

Producción de cemento mantiene alza a doble dígito

El mes pasado, las empresas asociadas a Asocem produjeron 970,000 TM de cemento. Esto representa un incremento de 13.44% con respecto a abril 2025. Con esto, son dos meses continuos con una expansión a doble dígito (marzo: 17.2%). En total, en los últimos 12 meses, la actividad registra un crecimiento de 8.6%.

Sin embargo, la producción de clinker fue de 720,000 TM, una disminución de 8.38% con respecto a abril 2025. Aun así, creció 5.76% entre mayo 2025 y abril 2026.

La dinámica descrita del cemento se puede confirmar con la demanda de energía de las empresas asociadas. Esta alcanzó los 85 GWh lo cual representa un incremento de 0.90% con respecto al cuarto mes del año pasado.