El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) realizó una actualización en los lineamientos de Techo Propio, y ahora permitirá que las municipalidades participen directamente en el financiamiento.

A detalle, los gobiernos locales podrán aportar el 20% del Bono Familiar Habitacional en la modalidad Construcción de Viviendas en Sitio Propio.

Tras este cambio normativo, los municipios que deseen sumarse deberán asumir con sus recursos propios parte del valor del BFH de aquellas familias en situación de pobreza y pobreza extrema que identifiquen en sus jurisdicciones.

El 80% restante será cubierto por el Ministerio de Vivienda y el Fondo Mivivienda SA mediante Techo Propio para este Bono Familiar Habitacional.

La propuesta fue prepublicada mediante la Resolución Ministerial N.° 074-2026-VIVIENDA. Foto: MVCS

“Esta medida busca sumar esfuerzos presupuestales entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y las Municipalidades Distritales, para reducir la brecha habitacional cualitativa optimizando el uso de los recursos públicos, permitiendo que más familias accedan a una vivienda digna”, indicaron desde el MVCS.

Con este cambio normativo, las municipalidades podrán identificar y precalificar a los beneficiarios. Este 20% que destinarán debe efectuarse tras un convenio, el cual se sujetará a la certificación presupuestal mediante acuerdo de concejo, lo que garantiza la disponibilidad de dicho recurso.

El Bono Familiar Habitacional, otorgado mediante el programa Techo Propio, es un subsidio del Estado dirigido a familias de menores recursos económicos para facilitar el acceso a una vivienda de interés social.