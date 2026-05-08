Las municipalidades distritales participarán en el financiamiento del 20% del Bono Familiar Habitacional (BFH), en la modalidad de Construcción de Viviendas en Sitio Propio. Foto: MVCS
Las municipalidades distritales participarán en el financiamiento del 20% del Bono Familiar Habitacional (BFH), en la modalidad de Construcción de Viviendas en Sitio Propio. Foto: MVCS
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Redacción Gestión
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El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) realizó una actualización en los lineamientos de Techo Propio, y ahora permitirá que las municipalidades participen directamente en el financiamiento.

A detalle, los gobiernos locales podrán aportar el 20% del Bono Familiar Habitacional en la modalidad Construcción de Viviendas en Sitio Propio.

Tras este cambio normativo, que identifiquen en sus jurisdicciones.

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El 80% restante será cubierto por el Ministerio de Vivienda y el Fondo Mivivienda SA mediante Techo Propio para este Bono Familiar Habitacional.

La propuesta fue prepublicada mediante la Resolución Ministerial N.° 074-2026-VIVIENDA. Foto: MVCS
La propuesta fue prepublicada mediante la Resolución Ministerial N.° 074-2026-VIVIENDA. Foto: MVCS

“Esta medida busca sumar esfuerzos presupuestales entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y las Municipalidades Distritales, para reducir la brecha habitacional cualitativa optimizando el uso de los recursos públicos, permitiendo que más familias accedan a una vivienda digna”, indicaron desde el MVCS.

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Con este cambio normativo, las municipalidades podrán identificar y precalificar a los beneficiarios.

El Bono Familiar Habitacional, otorgado mediante el programa Techo Propio, es un subsidio del Estado dirigido a familias de menores recursos económicos para facilitar el acceso a una vivienda de interés social.

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