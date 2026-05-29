La Copa Mundial de la FIFA está generando inquietud en ciudades como Nueva York o Seattle, donde se preguntan si realmente traerá el beneficio económico prometido. En Miami, sin embargo, ocurre todo lo contrario.

En el sur de Florida, hogar de la superestrella argentina Lionel Messi, los organizadores del torneo aseguran que no tendrán problemas para llenar el Hard Rock Stadium y las zonas de aficionados destinadas a quienes no consigan entradas para los partidos. Las reservas de hoteles y alojamientos de corta estancia respaldan ese optimismo, incluso mientras muchas otras ciudades anfitrionas se quedan rezagadas.

La ciudad, un imán constante para visitantes internacionales y con una enorme comunidad de aficionados latinoamericanos al fútbol, está recibiendo un impulso gracias a algunos de los partidos más atractivos de la fase inicial del Mundial.

Pero asistir no será barato: las entradas en las gradas más altas para el partido entre Brasil, cinco veces campeón del mundo, y Escocia se venden por US$ 1,700. Para el encuentro entre Colombia y la Portugal de Cristiano Ronaldo, las entradas más baratas en sitios de reventa rondan los US$ 2,700.

El Hard Rock Stadium se llamará Miami Stadium con motivo de la Copa del Mundo.

“Somos una comunidad obsesionada con el fútbol, y siempre lo hemos sido, especialmente por las raíces latinas de esta ciudad”, dijo Rob Barlick, responsable de gestión patrimonial privada para Florida y Latinoamérica en Goldman Sachs Group Inc. “La gente está increíblemente emocionada con el Mundial y, en particular, con los partidos que se jugarán aquí”.

Diana Acero, una empresaria colombiana, planea asistir al partido de Portugal y gastar US$ 5,200 por persona en un paquete turístico para su familia de cuatro integrantes, que incluye una excursión en barco de ocho horas. Además, la familia visitará Nueva York antes del partido y luego tomará un crucero desde Miami.

El entusiasmo en el sur de Florida contrasta con el ambiente mucho más moderado que se percibe en otras ciudades sede, donde han surgido polémicas por precios como los US$ 150 del tren entre Nueva York y el MetLife Stadium de Nueva Jersey, tarifa que luego bajó a US$ 105 y posteriormente a US$ 98 tras las críticas públicas.

Hoteles desde Boston hasta San Francisco y Seattle han reportado una demanda inferior a la habitual para junio y julio, según una encuesta de la American Hotel & Lodging Association. Miami y Atlanta aparecen como las excepciones positivas, un alivio bienvenido para el verano, tradicionalmente temporada turística baja en Miami.

En Miami, los autobuses de enlace al estadio serán gratuitos. Además, los fondos federales están llegando según lo previsto para ayudar a cubrir los costos de seguridad y limpieza, según declaró la alcaldesa de Miami, Eileen Higgins. La FIFA, organismo rector del fútbol mundial, eligió la ciudad como sede y actualmente emplea a cientos de personas a nivel local.

Aun así, no todos los partidos en Miami han agotado sus entradas. Los precios elevados —los más altos entre las ciudades anfitrionas, según un rastreador— están alejando a muchos aficionados. El aumento global del petróleo también está encareciendo las tarifas aéreas, mientras que el turismo internacional hacia EE.UU. se ha desacelerado en medio de la campaña de control migratorio impulsada por el presidente Donald Trump.

También existen otros riesgos específicos de Miami. Un sindicato internacional de futbolistas ha advertido que el calor extremo podría afectar el desarrollo de los partidos. La ciudad, además, es conocida por sus tormentas eléctricas.

Los visitantes accederán a trenes y buses durante el desarrollo de este certamen sin gastar un dólar. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Miami tiene algo que demostrar en el mayor escenario del fútbol mundial después de haber albergado la caótica final de la Copa América de 2024 entre Colombia y Argentina. En aquella ocasión, cientos de aficionados sin entradas intentaron ingresar por la fuerza al estadio, provocando un largo retraso.

Este año, sin embargo, Miami podría obtener beneficios adicionales gracias a los partidos de eliminación directa que albergará. Si Argentina gana su grupo, como se prevé, el actual campeón disputaría en Miami su primer partido de octavos de final, posiblemente frente a España o Uruguay.

No todos los precios son astronómicos. Los aficionados en Miami pueden ver a Uruguay en la fase de grupos por entre US$ 350 y US$ 400 en los partidos contra Arabia Saudita y Cabo Verde. La ciudad también espera recibir visitantes que finalmente no asistirán a los estadios, pero sí disfrutarán del Fan Festival gratuito en Bayfront Park durante tres semanas.

“Quizá puedan pagar una habitación de hotel, y puedan permitirse ir a restaurantes, pero puede que no tengan boleto para el partido”, dijo Higgins en una entrevista. “Aun así, pueden formar parte de esa experiencia colectiva que representa el fútbol a través de nuestro Fan Fest”.

Juan David Galindo es uno de esos turistas. El periodista colombiano tiene un hermano en Green Bay, Wisconsin, y ambos planean viajar por carretera desde el Medio Oeste hasta Miami para ver el partido entre Colombia y Portugal en pantalla gigante junto a otros aficionados. Estaba dispuesto a pagar hasta US$ 600 por una entrada.

“Entrar al estadio es imposible. Lo he intentado todo”, aseguró.

Como era de esperar, los partidos más atractivos están generando enormes picos de demanda. Plataformas como Airbnb y Vrbo registran más de 26,000 reservas con una tarifa promedio de US$ 341 por noche alrededor del partido entre Colombia y Portugal, según AirDNA, firma que monitorea las reservas. Se trata del mayor volumen de reservas para un solo partido en la base de datos de la empresa.

Un anuncio del Fan Festival con motivo de la Copa del Mundo en Miami.

Juan David Borrero, director global de alianzas de Airbnb, afirmó que la compañía está “muy contenta con la demanda que estamos viendo”. A comienzos de mayo, Miami figuraba entre las tres ciudades anfitrionas con más reservas en Airbnb, solo detrás de Filadelfia y Ciudad de México. En el barrio de Flagiami, cerca del aeropuerto internacional y Little Havana, las reservas crecían alrededor de un 600% interanual a principios de año.

“De hecho, muchos alojamientos cuestan menos de US$ 500 por noche”, señaló Borrero. “Así que existe una oferta bastante amplia de opciones accesibles para hospedarse”.

Miami está acostumbrada a los grandes eventos. Solo este año ya acogió la Fórmula 1, la final del fútbol universitario y el campeonato del Clásico Mundial de Béisbol. La Copa del Mundo representa una nueva oportunidad para que la ciudad capitalice la disposición de los aficionados a gastar grandes sumas en espectáculos deportivos.

“Supongo que mucha gente vendrá aquí, tenga o no entradas, por las fiestas y quizá pensando: ‘Si los precios bajan el día anterior, encontraré algo’”, dijo Rodney Barreto, copresidente del comité organizador de Miami. “En un escenario mundial, cuando se trata de un país contra otro, basta con que un pequeño porcentaje de personas decida venir”.