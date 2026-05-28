Perú se mantiene entre los 10 principales inversionistas inmobiliarios en Florida (2021–2025). (Foto: Imagen de referencia)
Perú se mantiene entre los 10 principales inversionistas inmobiliarios en Florida (2021–2025). (Foto: Imagen de referencia)
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Dax Canchari Reyes
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Desde 2021 hasta 2025, Perú se ha posicionado entre los diez países que más propiedades adquirieron en Florida, según los reportes de Florida Realtors, asociación profesional del sector inmobiliario. Tanto peruanos no residentes como aquellos que emigraron recientemente, son el primer grupo que ha encontrado en Florida —especialmente en el sur del estado (Miami)— un mercado confiable y sostenido, con seguridad jurídica y alta demanda de arrendatarios. ¿Es la rentablidad o el nivel de inversión lo que atrae a los peruanos hacia ese mercado?

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