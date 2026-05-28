Gennaro Casareto, CEO de Vista Inmobiliaria, aliada de la estadounidense Cervera Real Estate, empresa de bienes raíces, destaca que se trata de un destino con tickets desde US$ 350,000, que permiten acceder a viviendas en sectores equivalentes a Lima Top, con un mercado sólido de inquilinos.

Y es que la rentabilidad se convierte en uno de los principales factores que explican el interés de los inversionistas. Mientras que en Lima Top el retorno anual se sitúa entre 3% y 4%, en Miami oscila entre 4% y 7%, lo que permite una recuperación más rápida de la inversión.

“El inversionista peruano tiene lacerteza de que su valor se incrementa con el tiempo. Tanto el flujo de caja como la plusvalía se pueden medir de forma constante gracias a la amplia información disponible en el mercado”, afirmó Casareto “

Sobre esa base, se estructura cada operación según las necesidades y expectativas del inversionista peruano. En muchos casos, la inversión se realiza en etapa de preventa, lo que permite acceder a precios más competitivos y capturar parte de la valorización del activo durante su desarrollo.

A ello se suma el perfil del mercado. Miami se ha consolidado como un destino para inquilinos con alto poder adquisitivo, principalmente ejecutivos con ingresos elevados, lo que sostiene una demanda constante y favorece la estabilidad de los ingresos por alquiler. Además, las propiedades en Miami se alquilan en aproximadamente 30 días mientras que en Perú este proceso puede tomar varios meses, reveló Casareto. En caso de incumplimiento, el proceso de recuperación de la propiedad es rápido y accesible, otorgando tranquilidad al inversionista.

Otro elemento clave es el valor de los inmuebles. En esta ciudad es posible adquirir propiedades desde US$ 6,000 por metro cuadrado, lo que permite acceder a activos de mayor valor y, en consecuencia, con una renta potencial superior frente a Lima Top.

Invertir en Miami permite acceder a propiedades desde US$ 350,000 con alta demanda de alquiler. (Foto: Libre Homes)

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Perfil del comprador peruano de viviendas en Florida

Ahora bien, el inversionista peruano que adquiere propiedades en Florida suele tener su patrimonio consolidado en el país y busca diversificarlo. Se divide entre quienes compran para alquilar (+40%) y el resto se divide entre quienes vacacionan o combinan la renta con un uso eventual durante vacaciones. Es muy reducido el porcentaje que adquiere una vivienda como residencia principal

Otro filtro es la estrategia de inversión. Una amplia mayoría compra al contado (+50%) , mientras que el resto opta por financiamiento para aprovechar tasas más competitivas y beneficios tributarios, como la deducción de intereses hipotecarios.

“Quienes adquieren una propiedad en Florida son personas que han podido construir y asegurar su patrimonio en Perú y ahora buscan diversificar. Miami permite eso, diversificarlo y hacerlo crecer, es la ventaja que les decimos a nuestros clientes. Así evitan el riesgo de ‘tener todos los huevos en una sola canasta’. Este es el motivador número uno para los peruanos que buscan colocar su capital en mercados estables”, explicó Casareto.

Además, el proceso de compra se realiza mediante una estructura corporativa sencilla y un plan tributario definido con un contador público. Esta planificación permite minimizar riesgos y optimizar los beneficios fiscales.

Los inversionistas peruanos destinan entre US$ 400,000 y US$ 500,000 en Florida para diversificar su patrimonio. (Foto: Cervera Real State)

¿Cuánto invierte un peruano en Florida?

Los peruanos invierten entre US$ 400,000 y US$ 500,000, lo que les permite acceder a zonas consolidadas del sur de Florida, con alta demanda de alquiler y menores periodos de vacancia, consolidándose como una apuesta de largo plazo más que como una oportunidad coyuntural.

Otros mercados de interés —aunque con menor volumen— son Texas y California, especialmente Los Ángeles.

Es preciso mencionar que entre los errores más frecuentes al comprar la propiedad figuran no definir adecuadamente la estructura de adquisición, no contar con una estrategia tributaria y desconocer los procesos de compra y financiamiento en Estados Unidos.

Inversión peruana en Florida

La posición de Perú entre los principales compradores de propiedades en Florida ha variado en los últimos años, según los reportes de Florida Realtors, que se elaboran sobre periodos de agosto a julio. En el informe correspondiente a 2022 (agosto 2021–julio 2022), el país alcanzó el quinto lugar, ubicándose entre los cinco principales compradores, detrás de Canadá, Colombia, Argentina y Brasil.

Posteriormente, descendió al séptimo puesto en 2023 y al noveno lugar tanto en 2024 como en 2025. Sin embargo, siempre los peruanos están dentro de los diez países que más invierten en propiedades en Florida. En 2023, por ejemplo, si revisamos el volumen de dólares producto de las compras-ventas, Perú se ubica en el top 5, con 539 millones de dólares en adquisiciones de propiedades, preferentemente departamentos.

De acuerdo con Casareto, también representante de la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana (CILA) ante la National Association of Realtors (NAR), el año pasado las compras de inversionistas internacionales en Florida alcanzaron los US$ 10,400 millones, superando los niveles de 2024, aunque por debajo del pico registrado en 2020, que ascendió a US$ 15,600 millones.

Más del 50% de inversionistas peruanos compra propiedades en Florida al contado. (Foto: Libre Homes)

“La demanda se ha mantenido incluso en contextos de alza de tasas de interés e inflación”, señaló Carlos Perales, CEO de Libre Homes, empresa de LibreCorp con proyectos de viviendas unifamiliares en Central Florida para venta y renta. “Actualmente con Libre Homes estamos evolucionando hacia un enfoque más patrimonial, incorporando activos con renta ya existente. Operamos en una zona dinámica impulsada por Orlando, que acoge los principales parques de diversiones (Disney) y centros de distribución de empresas como Amazon y Walmart, así ccomo por su cercanía a Tampa, Fort Myers, Naples y Miami.”

En ese sentido, tanto el sur como el centro de Florida concentra una demanda sostenida que se ve reflejada en transacciones por cientos de millones de dólares al año, tanto de peruanos no residentes como de residentes que no llevan más de dos años en Estados Unidos y que buscan alternativas más eficientes de inversión frente a mercados como Virginia o Los Ángeles, estados en donde las propiedades tienen un valor más elevado, además de una carga impositiva más alta.