El gerente general del banco ahondó en el impacto presente de la incertidumbre electoral en torno a dos propuestas divergentes. (foto: Istock)
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Guillermo Westreicher Herrera
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A 10 días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, la ciudadanía se mantiene en vilo ante dos propuestas antagónicas en lo económico y político, escenario que evoca los comicios del 2021, ¿qué lectura tienen los empresarios del sector financiero?

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