Sobre ese proceso se refirió el gerente general del Banco de Crédito del Perú (BCP), Diego Cavero, quién exhortó a la participación de la población este 7 de junio, en el ejercicio de su derecho a elegir.

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“Todos tienen la responsabilidad de emitir un voto informado, de leer las propuestas de cada candidato. Una propuesta (Fuerza Popular) está más orientada a mantener el modelo económico y a hacer algunas reformas estructurales para que tenga un impacto más social. Y hay otra propuesta (Juntos por el Perú) que es un cambio radical que genera un montón de incertidumbre. Ya lo hemos vivido en el 2021 y las consecuencias de esa incertidumbre”, expresó el ejecutivo a Gestión.

Y ahondó en el impacto presente de la incertidumbre electoral en torno a dos propuestas divergentes. “Evidentemente, eso genera que la inversión, sobre todo, de las cosas más duraderas y que exigen mayor inversión, se pongan en pausa. Eso lo ves en las carteras de inversión y en el ánimo empresarial, que ya estaba en terreno muy positivo; está hoy en compás de espera”, señaló.

Diego Cavero, gerente general del BCP. (Foto: Joel Alonzo)

Lineamientos

Keiko Fujimori propugna continuar con los lineamientos económicos que han prevalecido en el país en más de tres décadas, a los que ahora añade un componente de capitalismo popular.

En las antípodas, Roberto Sánchez postula la necesidad de mayor participación del Estado en la economía, como en los recursos naturales estratégicos, y la revisión de contratos ley. Además, según su plan de gobierno, plantea la injerencia del Ejecutivo en la política monetaria –sobre la que hoy tiene autonomía el Banco Central de Reserva–.

Instituto emisor

“La propuesta que más me ha preocupado en lo personal (de Juntos por el Perú) son los anuncios de quitar de la presidencia del BCR a Julio Velarde”, sostuvo Javier Bereche, presidente del Directorio de Caja Piura.

En tal sentido, consideró que Velarde ha sabido gestionar una entidad con base en la meritocracia, lo que permite tomar “buenas decisiones” de forma autónoma.

Sánchez, hasta la primera vuelta electoral, anunciaba, entre sus planes inmediatos, la salida de Velarde del instituto emisor; aunque al pasar al balotaje se ha expresado –junto con sus voceros– en favor de considerar la permanencia de Velarde.

En el debate del último domingo, el integrante del equipo económico de JP, Pedro Francke, aseguró la continuidad de Velarde, pero recientemente acotó que el banquero central “tiene que estar pensando en algún momento en su recambio”.

Sobre Fuerza Popular, Bereche dijo: “No me queda claro, leyendo su plan de gobierno, el rol de instituciones como Cofide (por ejemplo), que es muy importante para el aparato financiero del país. Creo que tendría que impulsarse el rol de esa entidad”.

Debate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se llevará a cabo el 31 de mayo. (@gec)

Voto ciudadano

Cavero enfatizó lo crucial del voto ciudadano. “Eso (la participación) es fundamental. El ausentismo que hubo en las últimas elecciones ha sido lamentable”, aseveró.

En el marco del evento CEO & Leaders Summit 2026, organizado por El Dorado, puso énfasis en que se debe buscar un Estado más eficiente, que fomente la formalización, mayores inversiones y una menor burocracia.

Así, opinó que se debe buscar que el gasto público pueda llegar “a los más necesitados” con el desarrollo de infraestructura en salud y educación, por ejemplo, de manera que esos recursos no se dirijan a “aventuras” como Petroperú, mencionó.

Vigilantes

“Debemos ser muchísimo más vigilantes y tener muchísima más voz (con respecto al uso del presupuesto público)”, manifestó, en el mismo foro, Alfonso Bustamante, presidente del Directorio de Agrícola Cierro Prieto.

“Los gremios empresariales son a través de los cuales se pueden hacer propuestas para intervenir y ser vigilantes frente a los recursos que sean entregados en administración al Estado”, añadió el empresario.