¿Cómo evolucionó la Caja Piura durante el 2025?

En septiembre del año pasado hicimos un diagnóstico de dónde estábamos y en dónde queríamos estar, por lo que diseñamos una hoja de ruta a 5 años con seis ejes. Entre ellos, reducir la cartera de alto riesgo, controlar el gasto operacional, financiero y administrativo, y rentabilizar de forma adecuada los excedentes; en los cuales venimos trabajando. Y este año añadimos dos ejes más.

Tras adquirir activos de la ex Caja Sullana en 2024, los indicadores de Caja Piura sufrieron un deterioro

Estamos integrando ese bloque patrimonial de manera sana. Ya nos hemos recuperado en el principal indicador que es la cartera de alto riesgo, Evidentemente, si estábamos comprando una caja que tenía sus limitaciones y problemas, sobre todo en morosidad, éramos conscientes de que nuestro indicador se iba a ver afectado.

¿Ya culminó la incorporación de clientes?

Claro, incluimos a un total de 800,000 clientes a nuestro portafolio y en lugar de reducir esa cartera, la hemos incrementado. Los usuarios se han adaptado a los procesos que sigue Caja Piura. La mejora en la originación y cobranza de créditos ha permitido una recuperación pronta.

Consolidación

¿Cómo observa el sistema de microfinanzas en el país?

La regulación financiera del mundo tiene base en las políticas que otorga Basilea, lineamientos que van a ser más rigurosos desde el 2026. El indicador de capital global nos permitirá identificar si una empresa camina en un sentido sano o no.

¿Serían muchas entidades las que no pasen la valla?

El sistema se recupera, pero el próximo año va a determinar qué empresas peruanas pueden adaptarse y cuáles no. Seguramente, en el segundo semestre del 2026 habrá empresas que tendrán necesidad de una fusión o adquisición.

¿Cuándo se observarían estas ventas?

Estas oportunidades se presentarían a partir de la segunda mitad del 2026, por las mismas exigencias internacionales de capital, pero en el 2027 se podrían concretar muchas transacciones.

Terminada la compra de la ex caja Sullana, ¿están mirando nuevas opciones?

Sí. Creo que se va a venir una reorganización del sistema microfinanciero peruano. Hay muchas empresas cooperativas, financieras, que necesitan consolidarse y queremos estar preparados.

¿Han identificado algunos casos?

Con la información pública sobre el mercado, hemos identificado alrededor de tres o cuatro posibilidades. Las entidades no deberían llegar a ser intervenidas por la superintendencia. Hay procesos previos en los que se podría gestionar una integración y que no lleguemos a una dramática intervención del regulador.

Socio

Sobre el fortalecimiento de capital, ¿cómo lo está manejando Caja Piura?

Tenemos algunas operaciones planificadas para el 2026. Primero, hemos ofrecido a Rabo Partnership, subsidiaria del grupo holandés Rabobank, una entrada mediante equity. Si acceden, implicaría un aporte de no más del 10% de capital social.

¿Cuáles son las otras transacciones?

También buscamos un crecimiento de patrimonio a nivel de bonos subordinados con el BID Invest y una operación de deuda subordinada con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para estructurar mejor nuestros pasivos, pasar deuda de corto plazo a largo plazo.

Fondos de pensiones

Ahora que está más claro el ingreso de nuevos actores al sistema privado de pensiones, ¿Caja Piura entraría a competir?

Me parece que es una buena posibilidad y además democratiza la administración de fondos para todos los peruanos, cuanta más competencia exista en un sector, el más beneficiado finalmente es el cliente. En cualquier negocio es así, nosotros si vemos con optimismo esta oportunidad.

¿Cómo planean formar parte de la gestión de fondos previsionales?

Pronto decidiremos la viabilidad o no de ingresar a este nuevo sector. Pero no descartamos que evaluaremos la opción. Tomamos la propuesta con bastante seriedad, para analizarla.

Caja Piura (Foto: Facebook)

Caja Piura evalúa ingreso a Ecuador

La entidad edil planifica su expansión hacia un país vecino del norte, comunicó Javier Bereche. “Tenemos un anhelo muy grande dentro del directorio de que en el 2026 podamos inaugurar la primera agencia internacional en Ecuador. Es un objetivo que tenemos”, destacó.

Anunció también que el próximo año ampliarán la cartera de productos hacia factoring y el envío de remeses. Sostuvo que hay un gran volumen de facturas que pueden ser negociadas para adelantar el pago a los proveedores y que cuentan con un buen número de clientes que suelen enviar dinero a familiares en el exterior.

LEA TAMBIÉN Caja Piura alista ingreso a estos dos negocios clave en 2026