Javier Bereche, presidente del Directorio de Caja Piura
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

El 2026 se acentuarán las exigencias a microfinancieras por la implementación de Basilea III en el sistema financiero peruano, lo que concretaría algunas operaciones de fusión y adquisición entre entidades. Así lo anticipa Javier Bereche, presidente del directorio de Caja Piura, quien conversó en exclusiva con Gestión sobre el proceso de consolidación esperado para los próximos dos años, la incorporación de un socio estratégico y la posibilidad de gestionar fondos de pensiones.

