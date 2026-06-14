Importaciones marcan su mayor avance del año por mayor consumo e inversión empresarial | (Imagen: Andina)
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Redacción Gestión
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Las importaciones continúan acelerándose. En abril de este año, las compras peruanas al exterior sumaron US$ 6,025 millones, monto que representó un incremento de 34% respecto al mismo mes del 2025, según el Banco Central de Reserva (BCRP).

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El crecimiento respondió tanto a un mayor volumen de productos adquiridos como a un incremento de los precios internacionales.

En abril, el volumen importado aumentó 21.9% interanual, mientras que los precios crecieron 10%, impulsados principalmente por el encarecimiento del petróleo y sus derivados, en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Importaciones totales | Fuente: Sunat y BCRP.
Importaciones totales | Fuente: Sunat y BCRP.

La mayor parte de las importaciones correspondió a insumos, que alcanzaron los US$ 2,837 millones y concentraron cerca del 47% del total importado. Dentro de este grupo destacó el fuerte incremento de las compras de petróleo y derivados, que crecieron 95.2% interanual.

También aumentaron las adquisiciones de hierro y acero, químicos orgánicos, abonos y minerales concentrados, productos estrechamente relacionados con la actividad industrial, minera y agroexportadora.

Las importaciones de alimentos utilizados como insumos productivos mostraron un comportamiento mixto. Mientras disminuyeron las compras de trigo y maíz, aumentaron las de soya, impulsadas por mayores volúmenes y mejores precios internacionales. Asimismo, se registró una mayor demanda de aceite y derivados de soya para uso industrial y pecuario.

Los bienes de capital, considerados uno de los principales indicadores adelantados de la inversión privada, sumaron US$ 1,837 millones, un crecimiento de 39.3% frente a abril del año pasado.

IMPORTACIONES SEGÚN USO O DESTINO ECONÓMICO | Fuente: Sunat, ZofraTacna y MEF. Elaboración: BCRP.
IMPORTACIONES SEGÚN USO O DESTINO ECONÓMICO | Fuente: Sunat, ZofraTacna y MEF. Elaboración: BCRP.

Destacaron las mayores importaciones de camionetas pick-up, volquetes para uso fuera de carretera, cargadoras, laptops y equipos de telecomunicaciones. Excluyendo materiales de construcción y celulares, este segmento creció 34.7%, impulsado principalmente por un aumento de 27.4% en los volúmenes importados.

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Por su parte, las importaciones de bienes de consumo ascendieron a US$ 1,346 millones, un avance de 30.7%. El segmento más dinámico fue el de bienes duraderos, cuyas compras crecieron 59.9%, impulsadas por una mayor demanda de automóviles, televisores, motocicletas y bicicletas. En términos de volumen, este rubro registró una expansión de 48%.

El comercio electrónico también mantuvo un fuerte dinamismo. Según el BCRP, los envíos mediante courier crecieron 117.9% interanual en abril, equivalente a US$ 59 millones adicionales respecto al mismo mes del año pasado, impulsados principalmente por compras provenientes de China.

En el caso de los alimentos destinados al consumo, se observó una evolución dispar. Aumentaron las importaciones de carnes y azúcar, mientras que disminuyeron las de arroz, trigo y lácteos. En varios de estos productos la reducción estuvo asociada a menores precios internacionales.

China se consolidó como el principal proveedor del Perú al registrar exportaciones hacia el mercado local por US$ 1,870 millones durante abril, equivalentes a casi un tercio de todas las importaciones del país. Le siguieron Estados Unidos con US$ 1,308 millones, Brasil con US$ 381 millones y Argentina con US$ 313 millones.

DISTRIBUCIÓN DE LA IMPORTACIONES: PRINCIPALES LUGARES DE PROCEDENCIA | Fuente: Sunat y ZofraTacna
DISTRIBUCIÓN DE LA IMPORTACIONES: PRINCIPALES LUGARES DE PROCEDENCIA | Fuente: Sunat y ZofraTacna
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