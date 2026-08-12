Comprar ropa de segunda mano se ha convertido en una de las formas más populares de acercarse a una moda más sostenible. Sin embargo, en el Perú no toda esta comercialización es realmente economía circular.

En redes sociales cientos de páginas ofrecen prendas “vintage”, ropa americana o piezas de segundo uso bajo la idea de darles una nueva vida para ayudar al planeta evitando la sobreproducción, pero ¿qué ocurre antes de que una casaca o polo usado llegue a una feria, una tienda o un live de TikTok?

Un estudio presentado por el Observatorio de Lucha contra el Comercio Ilícito de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y el Instituto de Criminología identificó que gran parte de la ropa usada que ingresa al Perú forma parte de una cadena de tráfico ilícito, fraude documental, corrupción y comercialización ilegal.

La investigación indica que la cadena está compuesta por 11 eslabones, 32 actividades y 88 tareas que conectan la ropa descartada en países desarrollados con su distribución en el mercado peruano.

Con un mercado textil mundial que ha duplicado su producción debido al fast fashion se estima que un 87% de la producción textil mundial se desecha directamente en vertederos o se incinera. Parte de esa ropa llega a Chile, uno de los pocos países de Sudamérica que permite su importación comercial legalmente, recibiendo 136,095 toneladas anuales de prendas de segunda mano.

Pero no toda esa ropa tiene una segunda vida. Un 70% de esas prendas que llegan a Chile es descartada de inmediato en el desierto de Atacama, el restante se moviliza a otros países, como Perú y Bolivia.

Según indican, las prendas no ingresan solo desde Chile por Tacna, sino también desde Bolivia por Desaguadero (Puno), además de otras rutas fronterizas irregulares. Una vez dentro del país, los fardos pasan por centros de acopio, clasificación y distribución antes de llegar a mercados físicos y también a compradores a través de medios digitales.

La investigación indica que la cadena está compuesta por 11 eslabones, 32 actividades y 88 tareas que conectan la ropa descartada en países desarrollados con su distribución en el mercado peruano. (Imagen: Instituto de Criminología)

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No es solo contrabando

En Perú la importación de ropa usada con fines comerciales está prohibida por la Ley 28514, haciendo solo excepción para las donaciones. Por ello, para ingresar esta ropa se usa como una “fachada” donaciones humanitarias de ONG para ingresar ropa o se declaran los fardos como “trapos de descarte” para evadir controles.

Aunque este ingreso ilegal de las prendas podría considerarse solo contrabando, Nicolás Zeballos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología advierte que el problema adquiere una mayor dimensión debido a que las rutas utilizadas para mover estas prendas coinciden con las de otras economías ilegales .

“Todos los recorridos que hemos identificado en las zonas de frontera en la que entran esos productos está asociado también a otros mercados ilegales como el ingreso de mercurio, salida de oro, salida de cocaína, ingreso de armas, tráfico de personas, los mismos circuitos están vinculados a esto. Hay una superposición de factores que hacen entender que ya no es solo un tema de ropa barata, sino que es ropa que ha sido traficada junto con otros productos ilegales”, comentó a Gestión.

En ese sentido, no necesariamente existe una organización dedicada exclusivamente al tráfico de ropa usada, sino que serían los mismos operadores y circuitos logísticos los que participan en varias actividades ilícitas.

Falsa economía circular

La investigación también cuestiona que todo el circuito pueda considerarse economía circular. Zeballos explicó que la ropa pasa por múltiples procesos de selección.

Actualmente, apunta el estudio, se han logrado identificar 16 puntos a lo largo de la cadena de suministro de la ropa usada en el Perú en los que se genera basura, entre el cruce fronterizo, el acopio, la distribución y el comercio.

Según indica la investigación, el 40% de las prendas que llegan a puertos del sur global termina en tiraderos una semana después, mientras que de un fardo de 200 prendas, el 95% puede terminar descartado. Por ejemplo, señaló Zeballos, por una casaca que llega a alguna feria se han descartado otras 50 que estaban en malas condiciones, manchadas o rotas.

“Hay redes, sistemas criminales que han aprovechado la narrativa de la economía circular para aparentar que son parte de esos circuitos y mandar ropa que no es reciclable, que no es reutilizable, que es básicamente deshecho”, precisó a este diario.

La segunda mano no garantiza por sí sola economía circular pues una parte importante del contenido de los fardos termina convertida nuevamente en basura. (Imagen: Andina)

¿Por qué prohibir y no regular?

En medio del movimiento por la economía circular , existen otros países que permiten importar ropa usada bajo determinadas condiciones, principalmente en naciones de Centroamérica como México y Nicaragua. ¿Por qué Perú opta por una prohibición total en lugar de una regulación?

Para Zeballos, abrir esa puerta no resolvería el problema pues la ropa que llega al país no necesariamente es reutilizable y que existe además un riesgo sanitario asociado a prendas cuyo origen, tratamiento y condiciones de almacenamiento no están suficientemente controlados.

Carlos Casas, economista de la Universidad del Pacífico (UP), consideró que, aunque regular la importación en lugar de prohibirla es una posibilidad en otros países, en el contexto peruano podría hacer que una vía formal termine facilitando mayor ingreso irregular.

“Siempre se podría [permitir], pero creo que, por como es el país, se abriría otra puerta más: se traería una parte por la vía regular y mucho más por la vía irregular. Si ya con la prohibición tenemos esto, no creo que quitando la prohibición vayamos a tener un cambio significativo si es que no hay control”, explicó a Gestión.

Por ahora, la SNI ha planteado conversar con Chile para que eliminen la posibilidad de importar ropa usada. Sin embargo, Casas añade que una prohibición total tampoco garantiza que el problema desaparezca.

“Si se cerrara la entrada por Iquique creo que igual va a haber flujo porque van a encontrar alguna otra fuente. Debemos cortar ese financiamiento, debemos reforzar obviamente las fronteras y tener mayor control fronterizo, creo que eso ayudaría bastante a cortar el incentivo”, apuntó.

¿Hay impacto en la industria textil?

La SNI sostiene que la ropa usada de contrabando compite directamente con la producción de texiles y confecciones nacional, especialmente con las pequeñas empresas, debido a sus menores precios.

“Las pequeñas empresas no pueden competir con este contrabando. Muchas deciden dejar de producir y mejor comprar ropa usada para revenderla porque es más rentable. Eso destruye la formalización y la fuerza laboral”, afirmó Raúl Saba, presidente del Comité Textil de la SNI.

A su vez, Zeballos del Instituto de Criminología indicó que mientras las prendas usadas se venden a, por ejemplo, S/ 5, a los productores nacionales puede costarles S/ 25 o S/ 30 la fabricación de un producto similar.

Por ahora, al ser una actividad ilícita, no existe una estimación de cuánto estaría restando para los confeccionistas peruanos , pero advierten que la evidencia internacional en países como Ruanda muestra que la ropa usada puede llegar a afectar hasta al 50% de las empresas textiles locales, perjudicando especialmente a los emprendimientos liderados por mujeres.