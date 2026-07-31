SNI sobre mensaje a la Nación: “Temas claves que no se tocaron, Petroperú y minería ilegal” (Foto: Alonso Chero / @photo.gec)
SNI sobre mensaje a la Nación: “Temas claves que no se tocaron, Petroperú y minería ilegal” (Foto: Alonso Chero / @photo.gec)
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Redacción Gestión
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fue “bueno, bien estructurado y corto”.

, medida que, según precisó, será decisiva en los próximos cinco años para impulsar inversión y crecimiento.

Sin embargo,

Respecto a la petrolera estatal, precisó que su actual situación es un problema clave que ameritaba ser mencionado, tanto por su impacto fiscal como por su relevancia para la sostenibilidad de las finanzas públicas.

“Yo creo que esos son dos temas que se tendrán que ver con los ministros más en detalle. Petroperú es clave porque es básicamente un caño abierto de los fondos públicos y eso hay que de alguna forma cerrarlo”, señaló en Canal N.

Sobre el aumento del sueldo mínimo

En otro momento,

Asimismo, añadió que ha solicitado una entrevista con el ministro de Trabajo,

“Estos temas se ven siempre en el Consejo Nacional de Trabajo, donde estamos representados los sindicatos, los empresarios y el gobierno. Ahí se discute”, puntualizó.

El presidente de la SNI, Felipe Jaimes, mencionó que el anuncio del aumento de la remuneración mínima vital fue una sorpresa para el gremio. (Foto: SNI)
El presidente de la SNI, Felipe Jaimes, mencionó que el anuncio del aumento de la remuneración mínima vital fue una sorpresa para el gremio. (Foto: SNI)

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