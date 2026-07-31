El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), Felipe Jaimes, consideró que el mensaje a la Nación de la presidenta Keiko Fujimori fue “bueno, bien estructurado y corto”.

Jaimes señaló que, como punto clave, el actual gobierno mostró la intención de “desregular” o “destrabar” la economía, medida que, según precisó, será decisiva en los próximos cinco años para impulsar inversión y crecimiento.

Sin embargo, el presidente de la SNI identifica dos ausencias importantes en el mensaje que, a su juicio, debieron haberse tratado: la situación de Petroperú y la minería ilegal.

Respecto a la petrolera estatal, precisó que su actual situación es un problema clave que ameritaba ser mencionado, tanto por su impacto fiscal como por su relevancia para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Sobre la minería ilegal, James dijo que se la abordó solo de manera tangencial, asociada a la inseguridad.

“Yo creo que esos son dos temas que se tendrán que ver con los ministros más en detalle. Petroperú es clave porque es básicamente un caño abierto de los fondos públicos y eso hay que de alguna forma cerrarlo”, señaló en Canal N.

Sobre el aumento del sueldo mínimo

En otro momento, James mencionó que el anuncio del aumento de la remuneración mínima vital (RMV) fue una sorpresa para el gremio, por lo que precisó que quiere conocer los detalles para mostrar una posición.

Asimismo, añadió que ha solicitado una entrevista con el ministro de Trabajo, Juan Sheput, para tener detalles sobre le fecha de entrada en vigor de la medida anunciada, así como el alcance del bono complementario para las micro y pequeñas empresas anunciado por única vez y las condiciones específicas.

“Estos temas se ven siempre en el Consejo Nacional de Trabajo, donde estamos representados los sindicatos, los empresarios y el gobierno. Ahí se discute”, puntualizó.