Feriados en Perú: Gobierno aclara propuesta incluida en borrador | | Foto: Cesar Bueno @photo.gec
Feriados en Perú: Gobierno aclara propuesta incluida en borrador | | Foto: Cesar Bueno @photo.gec
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Redacción Gestión
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El Gobierno de Keiko Fujimori prepara un proyecto de ley para pedir facultades legislativas delegadas al Congreso de la República. Aunque lo que se ha dado a conocer es aún un borrador, pues el documento oficial se aprobaría en Consejo de Ministros este domingo 02 de agosto, ya hay algunos temas que han saltado a la palestra. Entre ellos, la eventual reducción de feriados.

En el bloque laboral del pedido de facultades, se puede leer:

Esto causó revuelo y ha obligado a que el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, y la propia presidenta de la República salgan al frente.

En conversación con la prensa, la mandataria comentó: “No va a haber recorte de los feriados, ni tampoco aumento. Ningún recorte de ningún derecho laboral, como lo señaló en el mensaje a la nación”.

Previamente, el ministro Sheput refirió que el documento en cuestión es un “borrador de discusión”, dado que se debe “conversar con las personas involucradas”. “No se van a aumentar ni disminuir los feriados porque tenemos que hacer primero una evaluación de impacto”, dijo a RPP.

Gobierno descarta reducir los feriados: ¿qué pasó con la propuesta?. Foto: Andina.
Gobierno descarta reducir los feriados: ¿qué pasó con la propuesta?. Foto: Andina.
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