El Gobierno de Keiko Fujimori prepara un proyecto de ley para pedir facultades legislativas delegadas al Congreso de la República. Aunque lo que se ha dado a conocer es aún un borrador, pues el documento oficial se aprobaría en Consejo de Ministros este domingo 02 de agosto, ya hay algunos temas que han saltado a la palestra. Entre ellos, la eventual reducción de feriados.

En el bloque laboral del pedido de facultades, se puede leer: “Modificar el régimen de feriados no laborables y reducir su número, con la finalidad de racionalizar su uso y fomentar la productividad”.

Esto causó revuelo y ha obligado a que el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, y la propia presidenta de la República salgan al frente.

En conversación con la prensa, la mandataria comentó: “No va a haber recorte de los feriados, ni tampoco aumento. Ningún recorte de ningún derecho laboral, como lo señaló en el mensaje a la nación”.

Previamente, el ministro Sheput refirió que el documento en cuestión es un “borrador de discusión”, dado que se debe “conversar con las personas involucradas”. “No se van a aumentar ni disminuir los feriados porque tenemos que hacer primero una evaluación de impacto”, dijo a RPP.