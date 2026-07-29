En su primer día de gestión, la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, se reunió con su Gabinete, con el primer ministro Luis Galarreta a la cabeza, para poner sobre la mesa, entre otros, el pedido de facultades legislativas delegadas. Según informó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el proyecto debe recibir luz verde en la siguiente sesión para luego ser elevado al Congreso de la República.

Si bien el pedido se concentra en materia de lucha contra la inseguridad; de promoción de mypes y formalización; laboral y promoción del empleo; simplificación administrativa; desarrollo productivo; y tributario, hay un punto que llama la atención: los feriados.

¿Qué dice el proyecto de facultades sobre los feriados?

Como parte del proyecto de facultades legislativas delegadas, que pudo revisar Gestión, en materia laboral y de promoción del empleo y protección social, se plantea: “Modificar el régimen de feriados no laborables y reducir su número, con la finalidad de racionalizar su uso y fomentar la productividad”.

Vale decir que los feriados y los días no laborables no son lo mismo. Sobre los primeros, en Perú estos días están en la lista (feriados nacionales):

1 de enero: Año Nuevo

2 de abril: Jueves Santo (esta fecha corresponde al 2026)

3 de abril: Viernes Santo (esta fecha corresponde al 2026)

1 de mayo: Día del Trabajo

7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

29 de junio: San Pedro y San Pablo

23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

28 de julio: Fiestas Patrias

29 de julio: Fiestas Patrias

6 de agosto: Batalla de Junín

30 de agosto: Santa Rosa de Lima

8 de octubre: Combate de Angamos

1 de noviembre: Día de Todos los Santos

8 de diciembre: Inmaculada Concepción

9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

25 de diciembre: Navidad

Los feriados que se aprobaron en los últimos años fueron el 7 de junio, 23 de julio, 6 de agosto y 9 de diciembre. (Foto: imagen generada con Gemini IA)

Días no laborables. El feriado es un descanso remunerado obligatorio para todos los trabajadores, mientras que el día no laborable suele ser una medida excepcional que normalmente aplica al sector público y luego se compensa recuperando horas.

Este tema no es reciente. Ya a inicios de este año, se informó que nuestro país se lleva la mayor cantidad de días libres pagados en comparación con los miembros de la OCDE y de la Alianza del Pacífico, puntualizó el Banco Central de Reserva (BCRP) en una edición reciente de la Revista Moneda.

El documento que el BCRP publicó en 2025 es preciso: un día feriado adicional reduce el crecimiento anual del Producto Bruto Interno (PBI) en, aproximadamente, 0.04 puntos porcentuales.

En ese momento, Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), dijo a Gestión: “Si se pudieran eliminar unos seis feriados de los 16, ya se tendría un impacto de medio punto en el PBI. Es que si se eliminan en un primer año, al segundo año la base ya es otra comparada con el año anterior; por eso es un impacto de medio punto. [...] No tiene un propósito claro llenarnos de feriados”.

Es más, en una entrevista en enero de este año con la entonces titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, señaló: “Hay algunos que piensan que los feriados promueven el turismo y eso va a la economía directamente, pero considero que tiene que haber siempre un balance. Tenemos demasiados”.

Fue más específica: “Vamos a apuntar primero a los feriados nacionales, no tanto a los puentes, porque son facultativos. No es que queramos deshonrar esas fechas importantes, pero hay otro cariz que se les puede dar, reconocerlas, hacer ceremonias, entre otros. Pero no impactar la productividad de un día del país, que se paralice o se reduzca”.