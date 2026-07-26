Fiestas Patrias: ¿cómo los peruanos impulsan el turismo interno sin afectar su presupuesto?. Foto: Pexels
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Isabel Aranda
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Viajar más sin gastar más. Esa será la tendencia que marcará el turismo interno durante el feriado largo por Fiestas Patrias. Aunque el gasto promedio por viajero se mantendrá estable, el mayor número de desplazamientos impulsará la actividad del sector, favorecido por promociones, una mejor conectividad y una oferta turística cada vez más diversa, que está ampliando el interés hacia destinos emergentes.

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