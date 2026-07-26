Según la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur) el ticket promedio de gasto responderá al incremento del flujo de viajeros y no a un aumento del presupuesto destinado a cada viaje.

Destinos emergentes ganan protagonismo

Aunque Lima (14%), Cusco (11%) y Arequipa (10.5%) continúan encabezando las preferencias de los viajeros, según Canatur existe un mayor interés por regiones que hasta hace algunos años no figuraban entre las principales opciones para el turismo interno.

Maritza Montero, primera vicepresidenta de Canatur ,​ destacó que Cajamarca, Áncash, La Libertad, Lambayeque y Junín vienen captando una mayor demanda gracias a una oferta más diversificada y a mejoras en la conectividad, con propuestas que combinan naturaleza, gastronomía, cultura y turismo de aventura.

Parque de la Identidad Wanka, ubicado en la ciudad de Huancayo, Junín. Foto: Shutterstock.

Un consumidor más estratégico

¿Qué explica que más personas decidan viajar sin aumentar su presupuesto? Para Jimmy Astocóndor, economista, docente de Pacífico Business School y director ejecutivo de 3420 Wealth Management, el incremento de viajeros responde a un consumidor que administra mejor sus recursos y prioriza aquellas alternativas que le ofrecen una mayor relación entre costo y experiencia .

“Las familias están siendo más cuidadosas y selectivas con sus gastos. Si bien existe una mayor disposición a viajar, buscan mantener un presupuesto definido y evitar excesos. En lugar de gastar más, están optimizando sus recursos mediante viajes más cortos, destinos cercanos y una búsqueda activa de promociones”, explicó a Gestión.

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De acuerdo con el economista, este comportamiento no refleja una mejora en la capacidad económica de los hogares, sino una forma distinta de administrar el presupuesto familiar.

“No necesariamente significa que las familias tengan una mayor capacidad económica, sino que están administrando mejor sus recursos para incorporar espacios de recreación sin descuidar sus obligaciones financieras”.

Astocóndor añadió que, además del ahorro previo, las promociones se han convertido en un factor determinante al momento de elegir un destino, ya que permiten acceder a mejores precios sin incrementar el presupuesto destinado al viaje.

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“Viajes cortos” para cuidar el bolsillo

Esa lógica también explica el auge de los viajes cortos de uno o dos días o de los llamados 'full day’, una modalidad que gana terreno entre quienes buscan aprovechar el feriado sin asumir el costo de una estadía prolongada.

Según Astocóndor, esta tendencia refleja un consumidor más racional al momento de planificar sus gastos. Explicó que los viajes cortos permiten reducir el desembolso en hospedaje y otros servicios, mientras que muchas familias comparan precios con anticipación, organizan viajes en grupo para compartir costos y aprovechan ofertas digitales para optimizar su presupuesto.

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En esa misma línea, Maritza Montero indicó que entre los destinos más demandados para este tipo de viajes figuran Lunahuaná, Paracas, Cieneguilla, Churín, Huaral y las Lomas de Lachay, debido a que pueden recorrerse en uno o dos días y requieren un menor gasto en alojamiento.

Para Astocóndor, el auge de estas escapadas confirma un cambio en la forma en que los hogares administran sus finanzas: “El objetivo ya no es gastar más, sino obtener un mayor valor por cada sol invertido”

Seis claves para viajar sin descuidar las finanzas personales

Consejos ¿Qué recomienda el especialista? Defina un presupuesto máximo Incluya transporte, hospedaje, alimentación, actividades y compras. Ahorre con anticipación Cree un plan de ahorro para financiar el viaje sin recurrir al endeudamiento. Reserve con tiempo Comprar con anticipación permite acceder a mejores tarifas y promociones. Evite endeudarse Si usa tarjeta de crédito, asegúrese de contar con un plan de pago. Considere los gastos adicionales Incluya en su presupuesto peajes, movilidad local, entradas, alimentación y souvenirs para evitar desembolsos imprevistos. Evite las compras por impulso Compare alternativas y asegúrese de que las promociones representen un ahorro real antes de realizar una compra.

Fuente: Jimmy Astocóndor, economista, docente de Pacífico Business School y director ejecutivo de 3420 Wealth Management.

Turismo interno generará US$ 254 millones

La Canatur estima que entre 1.9 y 2 millones de personas viajarán durante este feriado largo, cerca de 7% más que en 2025. Con ello, la derrama económica pasaría de US$223 millones el año pasado a alrededor de US$254 millones este año, es decir, unos US$31 millones adicionales.

“La tendencia muestra que el peruano ya no quiere quedarse en casa. Hoy busca experiencias vinculadas con la naturaleza, la gastronomía, la cultura y la aventura, mientras que el trabajo híbrido le permite aprovechar mejor los feriados largos”, explicó Maritza Montero, primera vicepresidenta de Canatur.

Según el gremio, el gasto promedio por turista se mantendrá en S/ 547, destinado principalmente a transporte, hospedaje, alimentación, actividades recreativas y compras.

El mayor movimiento de viajeros también dinamizará actividades como el hospedaje, la gastronomía, el transporte, el comercio y los servicios turísticos, generando ingresos para diversos negocios vinculados al sector.