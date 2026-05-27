El desempeño del 2025 también marca un cambio en la composición del turismo en la región. Los visitantes extranjeros ya representan entre el 15% y 20% del total, una participación mayor a la de años previos, impulsada por el interés en actividades vinculadas a la biodiversidad.

Warren Pérez, vicepresidente de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín, explicó que estos atractivos empiezan a complementar la oferta tradicional y a posicionar al destino en mercados internacionales.

El turismo vivencial y comunitario gana terreno en San Martín con experiencias ligadas al cacao y la cultura local. (Foto: PromPerú).

Ticket promedio y permanencia: impacto en la economía

El gasto del visitante en San Martín muestra una clara diferencia entre segmentos. Un turista convencional desembolsa entre S/200 y S/300 diarios en alimentación, tours y hospedaje, mientras que el especializado eleva ese monto a un promedio de US$250 por día, con paquetes que pueden alcanzar los US$4,000.

“Es un turismo totalmente diferente”, explicó Pérez, al referirse a visitantes enfocados en experiencias como la observación de vida silvestre y caminatas.

A este mayor ticket se suma el tiempo de permanencia. Los turistas nacionales suelen quedarse entre tres y cuatro noches, mientras que los extranjeros extienden su estadía de tres hasta 10 días en la región. Esta diferencia incrementa el gasto total del visitante y refuerza el aporte del turismo internacional, que permanece más tiempo y demanda servicios más especializados.

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Tipos de turismo y segmentos en expansión

La oferta turística en San Martín se estructura en dos grandes segmentos, con el turismo convencional aún como el más demandado. Este incluye destinos como las cataratas de Ahuashiyacu, la Laguna Azul en Sauce, Lamas y la zona del Alto Mayo, que concentran el flujo del visitante nacional.

En paralelo, el turismo especializado empieza a ganar terreno, impulsado por el aprovechamiento de la biodiversidad. “Se están desarrollando actividades de promoción en observación de aves, anfibios, turismo gastronómico y de bienestar”, señaló Pérez. Dentro de este segmento destacan la observación de aves —con cerca de 1,000 especies registradas en la última década— y la herpetofauna, con más de 25 especies de ranas venenosas en la región.

Tales nichos atraen principalmente a visitantes de Europa, Estados Unidos y, más recientemente, de Asia, que llegan con fines específicos y utilizan a Tarapoto como base para recorrer otros destinos. A esa situación se suma el crecimiento del turismo vivencial y comunitario, donde el visitante busca participar en experiencias como la elaboración de cacao o cerámica, ampliando la oferta más allá de los circuitos tradicionales.

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Perfil del turista y destinos más visitados

El perfil del visitante en San Martín varía según el tipo de turismo. En el segmento convencional predominan personas entre 30 y 50 años, mientras que el turismo especializado —vinculado a la observación de aves y fauna— atrae a un público de entre 50 y 70 años, en muchos casos jubilados.

“Toman a Tarapoto como un ‘headquarter’ o base para ir a los demás destinos”, explicó Pérez.

Además, en el turismo corporativo —otro segmento en crecimiento—, el 70% de los visitantes es nacional, enfocado en actividades empresariales y de networking.

En cuanto a los destinos, el turismo convencional concentra la mayor demanda en cinco puntos clave: Lamas, las cataratas de Ahuashiyacu, la Laguna Azul en Sauce, el Alto Mayo y el Salto de la Bruja. A estos lugares se suman circuitos como Tioyacu y los orquidearios en Moyobamba, así como propuestas culturales en Chasuta, ligadas al cacao y la cerámica. En el sur de la región, destacan atractivos cercanos al Parque Nacional Río Abiseo, como las cataratas del Breo y la cascada Maquisapa, ampliando la oferta más allá de los destinos tradicionales.

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Proyecciones 2026 y brechas en el sector

De cara a este 2026, el sector turismo en San Martín proyecta un crecimiento acelerado, con la meta de alcanzar alrededor de 1.5 millones de visitantes y expandirse en tasas superiores al 40%. Dicha expectativa se apoya en una estrategia del sector privado orientada a fortalecer la promoción y diversificar la oferta.

“Estamos lanzando un Congreso de Turismo Sostenible donde hablamos de ejes como el turismo gastronómico, de bienestar y de naturaleza”, señaló Pérez. A esa iniciativa se suman actividades como el Tarapoto Big Day, enfocadas en atraer nuevos segmentos y formar guías especializados, con el objetivo de elevar el ticket promedio.

Sin embargo, este crecimiento enfrenta brechas estructurales. Entre los principales retos figuran la deficiente infraestructura vial —especialmente en temporada de lluvias—, la falta de hoteles de alta gama y de centros de convenciones para atender la demanda del turismo ejecutivo. “Nos faltan lugares, se buscan hoteles de alta gama”, refirió Pérez. A esas barreras, se suman limitaciones en servicios básicos como el acceso a agua potable y la falta de métricas en el alquiler de viviendas turísticas.

Inversión en la región: proyectos en cartera

La región San Martín cuenta con una cartera de inversión bajo esquemas público-privados enfocada en infraestructura clave. A través de Obras por Impuestos, se proyectan iniciativas por S/41 millones en movilidad urbana y carreteras, mientras que bajo Asociaciones Público-Privadas (APP) se estiman proyectos por alrededor de S/492 millones.

Dichas inversiones incluyen dos plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) por S/301 millones, el corredor vial Tarapoto–Tocache por S/161 millones y mejoras en el aeropuerto de Tarapoto por S/30 millones. “El 50% está en etapa de estudio técnico, pero el resto aún no porque necesitamos inversionistas privados”, señaló Warren Pérez.

En el frente comercial, el desarrollo aún es limitado. La región cuenta con dos locales de Plaza Vea y un formato que integra esta cadena con Promart, aunque sin grandes centros comerciales. “Tenemos entendido que Saga Falabella quiere ingresar también a San Martín”, indicó Pérez. Asimismo, Nueva Cajamarca aparece como zona con potencial para un mall de mayor escala, mientras en Tarapoto se evalúan espacios para un centro de convenciones ante la creciente demanda del turismo corporativo.

Sector inmobiliario en Tarapoto

El mercado inmobiliario en San Martín aún se encuentra en una etapa incipiente, pero empieza a mostrar señales de valorización de terrenos, especialmente en zonas urbanas vinculadas con el crecimiento del turismo y el comercio. Según el gremio empresarial, el precio del metro cuadrado puede alcanzar los US$160 dentro de la ciudad, mientras que en áreas más alejadas desciende hasta S/50, reflejando una amplia brecha según ubicación y nivel de desarrollo.

“Tenemos brechas que mejorar en servicio de agua potable a pesar de estar en la selva”, advirtió Warren Pérez, al señalar que la disponibilidad de servicios básicos sigue siendo uno de los principales factores que limita la expansión del sector.

En cuanto a oportunidades, existen espacios identificados para el desarrollo de nuevos proyectos. En Tarapoto, se evalúan terrenos de más de 2,000 m² en la zona sur para la construcción de un centro de convenciones, en línea con la creciente demanda del turismo corporativo. Asimismo, zonas como Nueva Cajamarca aparecen como potenciales focos para proyectos comerciales de mayor escala, mientras que áreas cercanas a la Cordillera Escalera cuentan con terrenos disponibles para iniciativas turísticas como teleféricos.

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