El turismo ya representa entre el 30% y 40% de la economía en San Martín, impulsando múltiples actividades. (Foto: archivo El Comercio).
El turismo ya representa entre el 30% y 40% de la economía en San Martín, impulsando múltiples actividades. (Foto: archivo El Comercio).
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Sandra Reyes
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La región San Martín se consolida como uno de los destinos turísticos más dinámicos del Perú, tras recibir entre 1 millón y 1.2 millones de visitantes en 2025, un 30% más que en 2024. Este impulso, que ya posiciona al turismo como uno de los principales motores económicos con un impacto de hasta 40% en la economía de esa región, empieza a abrir nuevas oportunidades. Con este avance, la inversión privada cobra mayor protagonismo y los terrenos para la inversión inmobiliaria empiezan a mostrar señales de revalorización, aunque todavía condicionados por brechas en servicios básicos.

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