A diez meses de obtener la concesión definitiva otorgada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), Compañía Minera Zafranal continúa avanzando en el desarrollo de la Línea de Transmisión de 220 kV (kilovoltio) S.E. Yarabamba – S.E. Zafranal, una infraestructura necesaria para garantizar el suministro eléctrico de su futura operación minera en Arequipa. ¿En qué etapa se encuentra?

Esta semana, la empresa presentó ante el Minem una solicitud de servidumbre de electroducto, un trámite que le permitiría utilizar determinados terrenos para la instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica requerida.

La línea de transmisión se ejecutará en los distritos de Lluta, Majes, Jacobo Hunter, Santa Isabel de Siguas, Socabaya, Tiabaya, Uchumayo, Vitor, Yarabamba y Yura, ubicados en las provincias de Arequipa y Caylloma.

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Según el aviso publicado por la Dirección General de Electricidad (DGE) del Minem, la solicitud se tramita conforme a lo establecido en la Ley de Concesiones Eléctricas, su reglamento y la Ley del Procedimiento Administrativo General.

El expediente comprende áreas localizadas en los distritos antes mencionados. De acuerdo con la documentación presentada por la minera, la servidumbre solicitada involucra dos predios rústicos situados en el distrito de Uchumayo .

El primero corresponde al predio denominado “Lote 4”, con una extensión de 0.6557 hectáreas (6,557 m2). El segundo es el “Lote 1”, con una superficie de 0.8496 hectáreas (8,496 m2). En ambos casos, la titularidad figura a nombre de varios propietarios.

El Minem informó que los representantes legalmente acreditados de los propietarios involucrados deberán presentarse con la documentación que sustente su representación dentro de un plazo de 20 días hábiles, de acuerdo con las disposiciones vigentes del procedimiento administrativo.

El aviso, publicado en el boletín de normas legales el diario oficial El Peruano, lleva la firma digital del director general de Electricidad, y forma parte del proceso de evaluación para la constitución de la servidumbre necesaria para la infraestructura eléctrica vinculada al proyecto minero Zafranal.

La compañía minera inició el trámite para obtener servidumbres sobre terrenos en Uchumayo, paso necesario para la instalación y operación de la infraestructura eléctrica que suministrará energía a la futura mina Zafranal, cuya puesta en marcha está prevista para 2029. Foto: Andina

La infraestructura eléctrica que alista Zafranal

El proyecto contempla la construcción de una nueva Subestación Eléctrica Zafranal de 220/33 kV, la implementación del patio de conexión de la Subestación Yarabamba en 220 kV y una línea de transmisión que conectará ambas instalaciones.

De acuerdo con las especificaciones técnicas aprobadas por el Minem, la línea tendrá una tensión de 220 kV, una longitud aproximada de 96.3 kilómetros y una sola terna. Además, requerirá una faja de servidumbre de 25 metros de ancho a lo largo de todo su recorrido.

La nueva subestación incorporará tecnología AIS (Subestación Aislada en Aire) y contará con una bahía de línea de 220 kV proveniente de la S.E. Yarabamba, dos bahías de transmisión de 220 kV y dos transformadores trifásicos de potencia de 100/125 MVA. También incluirá sistemas de control, protección, medición, telecomunicaciones y compensación reactiva en 33 kV.

Por su parte, la ampliación de la Subestación Yarabamba comprenderá la conexión al sistema de barras de 220 kV, la implementación de una nueva bahía de línea con equipamiento AIS y una caseta de campo destinada a albergar equipos de protección, medición, servicios auxiliares y comunicaciones.