La autoridad manifestó que esperan que antes de cierre de año el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) concrete la cesión de la ejecución y administración del proyecto del teleférico del Cerro San Cristóbal a la comuna rimense, de modo de destrabar la obra mediante nuevos modelos de gestión.

Anteriormente, en el 2023 el proyecto de aproximadamente US$ 16 millones quedó paralizado debido a problemas presupuestales que afectaron la convocatoria internacional. “Esperamos que en estos meses, el Mincetur nos delegue el proyecto y alistarnos para la licitación internacional. Queremos avanzar aunque sea el expediente técnico”, remarcó la autoridad.

De acuerdo a proyecciones iniciales, el atractivo consiste en un recorrido que inicia en el club Revólver y llegará hasta la cima del cerro San Cristóbal, facilitando el acceso al mirador y fomentando el turismo nacional e internacional.

Cerro San Cristóbal será el último punto del futuro teleférico. (Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec)

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Terrenos en el Rímac para inversión

A partir de la experiencia de Besco y sus inversiones en el Rímac, el burgomaestre señaló que en el distrito existe cerca de 150,000 metros cuadrados (m2) en terrenos disponibles para nuevas apuestas de capital privado. Estos terrenos, según dijo, son de propiedad privada y actualmente no tienen un uso definido, por lo que representan una oportunidad activa para inversores interesados.

“Son áreas libres; por ejemplo, 12,000 m2 que hay en prolongación Tacna y 100,000 m2 a la altura de las avenidas Pizarro con Tarapacá, donde también se puede desarrollar nuevas iniciativas”, enfatizó.

Además, De la Rosa sostuvo que espacios contiguos a los desarrollos inmobiliarios de Besco y que actualmente son de propiedad del Ministerio de Defensa deberían ser también dirigidos a la inversión privada.

“Son terrenos abandonados y esperamos que el gobierno, a través del Ministerio de Defensa, opte por un mejor futuro para esas áreas. Hay espacio suficiente para construir unas 4,000 viviendas más, vamos a seguir esos trámites para impulsar la inversión”, reiteró.

Restauración de la Quinta Presa

En otro momento, el burgomaestre afirmó que sectores como la gastronomía en el que el distrito rimense ya tiene una importante oferta, sobre todo, con emprendimientos locales, será fortalecido en los siguientes meses, a partir de la restauración de la Quinta Presa, histórica mansión rimense del siglo XVIII de estilo afrancesado.

“En unos meses se está inaugurando este sitio totalmente remodelado, donde aterrizarán diferentes marcas. Muchas cadenas gastronómicas también llegarán al Rímac”, expresó.

La restauración de la Quinta Presa se ejecuta con una inversión de S/16 millones por parte de Mincetur. Su remodelación incluye la casona y el jardín posterior para crear espacios de museografía, exposición y recreación en beneficio de alrededor de 1.6 millones de visitantes.

La Quinta Presa es un palacio rimense del siglo XVIII. (Foto: Archivo El Comercio)