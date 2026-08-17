Estos son algunos de los proyectos ejecutados y en camino del Rímac. (Foto composición)
Estos son algunos de los proyectos ejecutados y en camino del Rímac. (Foto composición)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Mayumi García
mailMayumi García

Recientemente, el distrito del Rímac ha inaugurado su primer centro comercial Las Lomas Plaza, siendo esta una inversión de alrededor de S/ 80 millones —realizada por la inmobiliaria Besco— como parte de un proyecto de uso mixto que adicionalmente congrega vivienda. Sin embargo, otras iniciativas también aguardan su momento en esta zona de Lima, advierte el alcalde distrital Néstor de la Rosa.

TE PUEDE INTERESAR

San Borja y una cartera de proyectos por S/236 millones, ¿qué inversiones asoman?
Campo de Marte se renueva: proyecto de inversión de S/ 26 millones en marcha
Después de tiendas de Parque Cánepa: la concesión de 25 años que mira La Victoria

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.