En diálogo con Gestión, el director de la Dirección General de Administración de la UNI, Carlos Ruiz Guevara, señaló que el terreno de 32,000 metros cuadrados (m2) en el que se situó dicho supermercado se alista para en los siguientes meses ser adjudicado a un operador bajo la modalidad de derecho de superficie, preliminarmente por un periodo de 25 años.

“Este terreno se adjudicó al operador anterior bajo esta misma figura, y estamos preparándonos para asumirla nuevamente. Recientemente, hemos enviado la información a la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), ajustada a los cambios que establece la normativa que regula este tipo de adjudicaciones, y esperamos respuesta para, posteriormente, convocar al concurso público”, indicó el representante.

El administrativo explicó que la modalidad de derecho de superficie implica que el inquilino que asume este derecho (de superficie) puede efectuar construcciones, adecuaciones, incluso tercerizar el uso del espacio, pero siempre considerando que una vez culminado el periodo de la adjudicación, toda la construcción se revierte al Estado (en este caso, la UNI). “En 1999, Metro se comprometió a hacer algunas edificaciones que ahora existen y pertenecen a la UNI, tales como el edificio de tres pisos que es ocupado por una cadena de cines”, agregó.

De los 32,000 m2 que tiene este terreno, aproximadamente 8,000 m2 aún se encuentran en alquiler a tres locatarios: Gimnasio b2; Sisol Salud y Cinestar. “Una vez concluido el contrato con Metro, en agosto del 2024, la cadena de cines y Sisol solicitaron que mientras durara el proceso de readjudicación, puedan permanecer sus operaciones. El Consejo Universitario aceptó la propuesta y los exlocadores de Cencosud se mantienen pagando un alquiler hasta el momento de la adjudicación”, detalló el vocero.

Gimnasio b2, Sisol Salud y Cinestar son los tres locatarios que se mantienen. (Foto: UNI)

Los interesados y la inversión

Ruiz adelantó que a la fecha, dos grupos (de Costa Rica y México), han pedido información formal sobre las condiciones de este terreno; además, del Grupo Intercorp que incluso ha realizado una visita al espacio. A ello, se suma nuevamente el chileno Cencosud que también mantendría ‘bajo la lupa’ esta zona de Lima Norte.

“El proyecto que nos han comentado algunos interesados, inclusive el propio Metro, es hacer una edificación mayor, posiblemente, de tres o cuatro pisos, que puede ser un centro comercial. En realidad, la universidad no va a condicionar el uso que se le dará al terreno, pues la modalidad de derecho de superficie le otorga al operador la libertad de determinar a qué orientará el espacio”, expresó.

En esa línea, el vocero de la UNI manifestó que la Agencia de Transporte Urbano (ATU) también visitó dos veces el terreno; ello, con la intención de instalar un centro de operaciones de la zona norte de Lima, cuya infraestructura incluiría dos niveles de sótanos para el parqueo y el mantenimiento mecánico de vehículos.

“Finalmente, la ATU me parece que ha tomado un terreno un poco más al norte de la ciudad. Por su parte, Intercorp nos comentó la posibilidad de un centro de servicios clínicos, entre otros. Este terreno tiene zonificación comercial y es amplia para rubros como centros de salud, centros comerciales, centros logísticos, estacionamiento, operaciones de transporte, entre otros”, señaló.

Ruiz adelantó que, de acuerdo a estimaciones realizadas de la mano de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), la inversión mínima que demandaría un proyecto en esta área, oscilaría entre US$ 100 y US$ 120 millones. Además, el periodo de adjudicación no necesariamente tendría que ser de 25 años, pues la normativa permite hasta 30 años.

“El tiempo que durará la adjudicación será cuestión de conversación interna, al igual que la posibilidad de que el operador, como parte del proceso, destine el último piso para la universidad, de modo de iniciar el funcionamiento de startups formadas por docentes y estudiantes. Otra opción es la operación de think tanks, espacio que la universidad no tiene en este momento. Incluso se ha barajado como alternativa que una parte menor a los 32,000 m2 sea el área adjudicada”, adelantó.

El vocero sostuvo que tras la respuesta de la SBN, idealmente a darse el próximo mes, el Consejo Universitario y los gestores del Plan Director de la UNI aprobarán las condiciones de la adjudicación y sobre ello se realizarán los términos de referencia para hacer pública la licitación.

“A mediados de junio se proyecta que ya deberían estar listos los términos de referencia para ser prepublicado y recibir opiniones y sugerencias de parte del mercado. Y en dos o tres semanas posteriores se podría ya publicar la convocatoria para la adjudicación”, remarcó.

¿Por qué Metro dejó su tienda de la UNI?

Ruiz afirmó que en agosto del 2024, una vez cumplido la adjudicación del terreno por 25 años a Metro, el operador tuvo la oportunidad de ampliar su estancia; sin embargo, dicha negociación fue infructuosa al no llegar a un acuerdo en cuanto al alquiler.

“En 1999, el valor de mercado del terreno adjudicado era muy pequeñito; entonces como fue bajo el valor, otras gestiones rectorales renegociaron con Cencosud y se obtuvo un pequeño incremento años después. Luego, cuando se habló de la posibilidad de ampliar el periodo (no había decisión todavía del Consejo Universitario), la dirección de administración indagó sobre el interés del operador de continuar, pero este mantuvo más o menos el precio de 1999 con el pequeño incremento logrado en 2008. El criterio de la universidad fue ya no renovar”, explicó el directivo.

Según peritajes efectuados con organizaciones vinculadas al Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú, dicho terreno tiene un valor por m2 de US$ 9 a US$ 10 en la modalidad de alquiler o de derecho de superficie; mientras que como venta, la cifra sería de alrededor de US$ 16 por m2.