Metro UNI cerró sus puertas el 27 de agosto del 2024. (Foto: Difusión)
Metro UNI cerró sus puertas el 27 de agosto del 2024. (Foto: Difusión)
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Mayumi García
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Previo a la llegada de los centros comerciales Megaplaza Independencia y Plaza Norte, un formato del canal moderno que se hizo presente en esta área de Lima fue el conocido Metro UNI, supermercado que —en aquel entonces propiedad del Grupo Wong— llegó al Rímac en 1999, exactamente, en un terreno colindante y perteneciente a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Sin embargo, en agosto del 2024, tras 25 años de funcionamiento, el conocido retailer —ahora de Cencosud— informó sobre la clausura de esta icónica tienda, cuyo terreno próximamente será sede de una nueva operación a manos de un renovado locatario.

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