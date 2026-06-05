Para miles de emprendedores, el día a día suele estar marcado por la sensación de que el negocio avanza. Sin embargo, esa percepción no siempre está respaldada por datos concretos. Saber que se vende más que antes no necesariamente implica conocer qué productos generan mayores ingresos, cuáles tienen mejor rotación o qué canales están aportando más al crecimiento.

Esta situación es común entre las pequeñas y medianas empresas del país. De acuerdo con la Encuesta de Transformación Digital Mipyme del Ministerio de la Producción (Produce), el 70% de las pymes peruanas continúa registrando ventas, inventarios y finanzas de manera manual. La falta de información actualizada dificulta la toma de decisiones y limita la capacidad de respuesta frente a cambios en la demanda o en las condiciones del mercado.

De acuerdo con Bsale, uno de los cambios más importantes que experimenta un emprendedor al digitalizarse es dejar de gestionar por intuición y empezar a tomar decisiones con información real. Y el primer paso para eso es saber qué mirar.

“En un negocio, la diferencia entre crecer y estancarse casi siempre pasa por la información disponible en el momento correcto. Bsale nació para cerrar esa brecha, y hoy miles de pymes en la región ya toman decisiones con datos reales, no con suposiciones” afirma Carla Follegati, Country Manager de Bsale Perú.

Los cinco indicadores clave para evaluar el desempeño

Ventas por producto y categoría. Saber cuáles son los productos que más se venden, y cuáles menos, permite priorizar el inventario, enfocar las promociones y dejar de invertir en lo que no mueve. Este reporte es el más básico, y también el más ignorado. Ventas por canal. Para negocios que operan en varios canales, tienda física, redes sociales, web, entre otros, entender dónde se genera más venta es fundamental para distribuir el esfuerzo correctamente y no desperdiciar recursos en canales que no están funcionando. Horarios y días de mayor venta. Conocer en qué momentos se concentran las compras permite organizar mejor al equipo, programar publicaciones y campañas digitales en los momentos de mayor atención, y optimizar la operación logística. Rotación de inventario. Entender cuánto tiempo tarda un producto en venderse desde que entra al stock, ayuda a calcular mejor las compras a proveedores, reducir el capital inmovilizado y evitar tanto el sobrestock como los quiebres. Métodos de pago preferidos. Saber cómo pagan los clientes: efectivo, tarjeta, billeteras digitales, entre otros, permite anticipar el flujo de caja, identificar fricciones en el proceso de compra y tomar decisiones sobre qué medios de pago habilitar o promover.

El desafío de tomar decisiones con datos

La adopción de herramientas digitales continúa siendo una tarea pendiente para una parte importante de los pequeños negocios en el país. Sin embargo, especialistas coinciden en que el acceso a información más precisa puede marcar una diferencia significativa en la gestión empresarial.